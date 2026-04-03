أعلن البيت الأبيض تقدمه بطلب إلى الكونجرس لاعتماد ميزانية دفاعية بقيمة 1.5 تريليون دولار للعام المالي 2027، في خطوة تعكس توجهاً نحو تعزيز القدرات العسكرية الأمريكية.

وأوضح أن المقترح يتضمن زيادة بنسبة 42% مقارنة بالإنفاق الدفاعي في العام الجاري، مشيراً إلى أن هذه الزيادة تمثل مستوى تاريخياً جديداً في مخصصات الدفاع.

كما يشمل طلب الميزانية زيادة إضافية بقيمة 445 مليار دولار في الإنفاق العسكري، في إطار خطط توسيع القدرات الدفاعية وتعزيز الجاهزية.

وفي المقابل، تضمن المقترح خفض الإنفاق غير الدفاعي بنحو 73 مليار دولار، بما يعادل 10%، في محاولة لإعادة توجيه الموارد نحو أولويات الأمن القومي.

وأشار البيت الأبيض إلى أن من أبرز أولويات ميزانية العام المقبل العمل على استعادة الهيمنة البحرية الأمريكية، ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز النفوذ العسكري على المستوى العالمي.