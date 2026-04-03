أعلنت جماعة الحوثي في اليمن تنفيذ هجوم جديد على إسرائيل، قالت إنه الرابع خلال الثاني من أبريل، مؤكدة أن العملية جرت بالتنسيق مع إيران وحزب الله.

وذكرت الجماعة، في بيان صدر في وقت متأخر من يوم 2 أبريل، أن الهجوم يأتي في إطار تصعيد عسكري متواصل، بالتوازي مع ما وصفته بتنامي التنسيق بين إيران وحلفائها في المنطقة في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل.

ونقلت وكالة سبأ للأنباء عن المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، قوله إن الحوثيين أطلقوا عدداً من الصواريخ الباليستية باتجاه "أهداف حيوية" في منطقة تل أبيب.

وأضاف أن العملية نُفذت بالتعاون مع إيران وحزب الله اللبناني، مشيراً إلى أن التحركات العسكرية للجماعة تتم بشكل تدريجي، وفقاً لمستوى التصعيد في المواجهة.

في المقابل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن صاروخاً أُطلق من الأراضي اليمنية في اليوم نفسه، مؤكدة أن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من اعتراضه بنجاح.

ويأتي ذلك في ظل استمرار التوترات الإقليمية واتساع نطاق المواجهة العسكرية بين أطراف متعددة في المنطقة.