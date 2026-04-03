إسقاط مقاتلة أمريكية في إيران

أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مصادر بإسقاط طائرة مقاتلة أمريكية في إيران، مشيرا إلى أن البحث جارٍ عن طاقمها.

وفيما سبق أفادت وكالة تسنيم الإيرانية، نقلًا عن مصادر، بأن مروحيات أمريكية نفذت عمليات بحث داخل الأراضي الإيرانية عن طيار قالت إنه سقط بعد إسقاط طائرته من قبل الحرس الثوري.

وبحسب المصادر، فقد بدأت المروحيات الأمريكية محاولة للوصول إلى موقع سقوط الطيار، قبل أن تتراجع عن تنفيذ عملية الإنقاذ.

وأشارت إلى أن الانسحاب جاء عقب تفعيل أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية، ما حال دون استمرار العملية داخل المجال الجوي الإيراني.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، إلى جانب مصدر مطلع على الحادث، بأن طائرة مقاتلة أمريكية تم إسقاطها داخل إيران، في واقعة تُعد الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب الحالية.

وذكرت التقارير أن عمليات بحث وإنقاذ جارية حاليًا للعثور على اثنين من أفراد طاقم الطائرة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن مصيرهما.

وتشير المعطيات الأولية، وفق ما نشرته وسائل الإعلام الإيرانية، إلى أن الطائرة التي تم إسقاطها هي من طراز إف-15، وذلك استنادًا إلى صور ومقاطع فيديو تم تداولها.

وقد بثت وسائل إعلام رسمية إيرانية، الجمعة، لقطات قالت إنها تُظهر أجزاء من حطام الطائرة، بالإضافة إلى ما يُعتقد أنه أحد مقاعد القذف.

وفي حال تأكدت هذه المعلومات، فستكون هذه المرة الأولى التي يتم فيها إسقاط طائرة أمريكية بنيران معادية منذ بداية الحرب.

في المقابل، لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الجيش الأمريكي أو البيت الأبيض بشأن هذه المزاعم.