مسؤول أمريكي: تكلفة الحرب مع إيران بلغت نحو 25 مليار دولار حتى الآن

كتب : وكالات

06:37 م 29/04/2026

صرح القائم بأعمال وكيل وزارة الحرب للشؤون المالية الأمريكية، جولز هيرست الثالث، بأن تكاليف الحرب مع إيران تقدر حتى الآن بنحو 25 مليار دولار، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.

وقال جولز هيرست الثالث، خلال جلسة استماع للجنة القوات المسلحة الأمريكية بـ"الكونجرس" اليوم الأربعاء، إن معظم النفقات كانت على الذخائر، لكن الجيش أنفق أيضاً أموالاً على إدارة العمليات واستبدال المعدات.

وأضاف هيرست: "سنقوم بصياغة خطة تكميلية من خلال البيت الأبيض ستصل إلى الكونغرس بمجرد حصولنا على تقييم كامل لتكلفة الصراع".

