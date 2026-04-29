صحيفة: ترامب غير مستعد للتخلي عن مطلبه بتعليق تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عاما

كتب : وكالات

04:23 ص 29/04/2026

الرئيس دونالد ترامب

قالت صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير مستعد للتخلي عن مطلبه أن تتعهد إيران بتعليق تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عاما.

أضافت وول ستريت جورنال عن مصادر، أن إيران أبلغت الوسطاء أنها تحتاج إلى أيام للتشاور مع المرشد قبل تقديم اقتراح معدل.

وأشارت إلى أن الرئيس ترامب أصدر تعليماته لمساعديه بالاستعداد لحصار طويل على إيران، مؤكدة أن ترامب خلص إلى أن استئناف القصف أو الانسحاب ينطوي على مخاطر تفوق الإبقاء على الحصار.

يذكر أن الرئيس الأمريكي، قال إن الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا يتفق مع ضرورة منع إيران من امتلاك قنبلة نووية.

وأضاف ترامب، أن الولايات المتحدة هزمت ذلك العدو ولن تتركه يحصل على سلاح نووي، في إشارة منه إلى إيران، مؤكدا أن أمريكا هزمت إيران عسكريا، وفقا لسكاي نيوز.

تخصيب اليورانيوم إيران وأمريكا دونالد ترامب تعليق تخصيب اليورانيوم

فيديو قد يعجبك



بعد جدل "الطيبات".. عالم أزهري يحسم: هل أكل سيدنا النبي الدجاج والبيض؟
أوصى به ضياء العوضي ونفد من المتاجر.. حكاية "التوست البني"
هل استمرار حصار إيران يجبرها على الاستسلام النووي؟
سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 29-4-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
وفاة مختار نوح.. وتشييع الجنازة من مسجد مصطفى محمود
أسعار البنزين والسولار.. متى تبدأ الانخفاض؟ اضغط للتفاصيل
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"