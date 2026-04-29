قالت صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير مستعد للتخلي عن مطلبه أن تتعهد إيران بتعليق تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عاما.

أضافت وول ستريت جورنال عن مصادر، أن إيران أبلغت الوسطاء أنها تحتاج إلى أيام للتشاور مع المرشد قبل تقديم اقتراح معدل.

وأشارت إلى أن الرئيس ترامب أصدر تعليماته لمساعديه بالاستعداد لحصار طويل على إيران، مؤكدة أن ترامب خلص إلى أن استئناف القصف أو الانسحاب ينطوي على مخاطر تفوق الإبقاء على الحصار.

يذكر أن الرئيس الأمريكي، قال إن الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا يتفق مع ضرورة منع إيران من امتلاك قنبلة نووية.

وأضاف ترامب، أن الولايات المتحدة هزمت ذلك العدو ولن تتركه يحصل على سلاح نووي، في إشارة منه إلى إيران، مؤكدا أن أمريكا هزمت إيران عسكريا، وفقا لسكاي نيوز.