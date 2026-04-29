أعلنت صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر تعليماته لمساعديه بالاستعداد لحصار طويل على إيران.

أضافت وول ستريت جورنال، أن ترامب خلص إلى أن استئناف القصف أو الانسحاب ينطوي على مخاطر تفوق الإبقاء على الحصار.

وقال ترامب، إن الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا يتفق مع ضرورة منع إيران من امتلاك قنبلة نووية.

وأضاف ترامب، أن الولايات المتحدة هزمت ذلك العدو ولن تتركه يحصل على سلاح نووي، في إشارة منه إلى إيران، مؤكدا أن أمريكا هزمت إيران عسكريا، وفقا لسكاي نيوز.