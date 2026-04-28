ترامب: والدتي كانت معجبة بملك بريطانيا تشارلز الثالث

استذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الملكة الراحلة إليزابيث الثانية خلال خطابه، مشيرًا إلى أنه حظي بشرف التعرف عليها.

وقال: "نرى اليوم رمزًا حيًا لهذه العلاقة الممتدة عبر قرون، على بُعد أمتار قليلة إلى اليسار"، في إشارة إلى شجرة زرعتها الملكة الراحلة في حديقة البيت الأبيض عام 1991.

وأضاف: "الملكة إليزابيث — تلك السيدة المميزة جدًا التي نفتقدها بشدة على جانبي المحيط الأطلسي — زرعت منذ زمن شجرة صغيرة، كانت شجرة شابة وجميلة جدًا، وانظروا إليها الآن".

كما استعاد ترامب ذكريات عن والدته الراحلة، وحديثها عن حبها للعائلة المالكة البريطانية، وخاصة الملكة إليزابيث الثانية. وقال: "في كل مرة كانت الملكة تشارك في مراسم أو مناسبة، كانت والدتي تلتصق بشاشة التلفاز وتقول: انظر يا دونالد، كم هذا جميل".

وأضاف أنه يتذكر أن والدته كانت تقول إن "تشارلز الشاب" كان "لطيفًا جدًا"، ما أثار ضحك الحضور.

وختم مازحًا: "كانت والدتي معجبة بتشارلز، هل تصدقون ذلك؟ أتساءل ماذا كانت ستفكر الآن".

ترامب يلقي كلمة في عيد الاستقلال

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد ألقى كلمة ترحيبية بالملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا، أشاد خلالها بتاريخ العلاقات الطويل بين البلدين، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة.

وقال ترامب في كلمته، إن الأمر قد يبدو مفارقة أن تكرّم الولايات المتحدة الملك البريطاني في وقت تحتفل فيه باستقلالها عن بريطانيا.

وأضاف ترامب: "في الواقع، لا يمكن أن يكون هناك تكريم أكثر ملاءمة. فقبل أن يكون للأمريكيين دولة أو دستور، كان لدينا أولًا ثقافة وشخصية وعقيدة، قبل أن نعلن استقلالنا".