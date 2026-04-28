بنك قطر الوطني يفتتح فرعه الثاني بالعاصمة الجديدة

بنك قطر الوطني مصر يفتتح فرعه الثاني بالعاصمة الجديدة في حي المال والأعمال

كتب : منال المصري

04:47 م 28/04/2026

افتتح بنك قطر الوطني مصر "QNB مصر"، ثاني فرع له بالعاصمة الجديدة في حي المال والأعمال ليرتفع إجمالي شبكة فروع البنك إلى 239 فرعًا.

وقام بافتتاح الفرع محمد بدير، الرئيس التنفيذي-QNB مصر، وخالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، بحضور مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للعاصمة الجديدة نيابة عن رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى جانب نخبة من قيادات البنك وممثلي الجهات المعنية.

ومع افتتاح الفرع الجديد، تتوسع شبكة فروع QNB مصر لتشمل 239 فرعًا في جميع المحافظات، في تأكيد على التزامه بتعزيز حضوره في المواقع الحيوية التي تخدم الاقتصاد الوطني، والشمول المالي، والتحول الرقم، تحقيقاً للتنمية المستدامة.

وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع الأهمية المتنامية للعاصمة الجديدة كمركز مالي واستثماري من جهة، واستراتيجية للبنك للشمول المالي من جهة أخرى بفضل ما يقدمه من خدمات مصرفية متطورة في مواقع متنوعة لتلبية الاحتياجات المالية المتنوعة للعملاء من كافة الشرائح.

تفاصيل الافتتاح

كما تعكس حرص QNB مصر على التوسع في مواقع استراتيجية قريبة من مراكز الأعمال والمناطق التجارية لتعزيز سرعة وجودة الخدمات، بما يمنح عملائه قيمة مضافة، في الوقت الذي يدعم فيه جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي الذي يهدف إلى تمكين الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية.

ويمتد الفرع على مساحة إجمالية تبلغ نحو 1100 متر مربع، ويقدم باقة متكاملة من الخدمات المصرفية المميزة والحلول المالية التي تشمل تمويل الشركات والاستشارات المتخصصة، والخدمات المصرفية للأفراد، بما يُلبي تطلعات العملاء ويرتقي بتجربتهم المصرفية إلى أعلى المستويات.

