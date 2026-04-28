ترامب: إيران تبلغنا أنها في "حالة انهيار"

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران أبلغت الولايات المتحدة بأنها تمر بما وصفه بـ"حالة انهيار"، وتسعى إلى فتح مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن.

وقال ترامب في تدوينة على منصة تروث سوشيال، "أبلغتنا إيران للتو أنها في "حالة انهيار"، وتطالبنا بفتح مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن، بينما تحاول تحديد وضعها القيادي (وأعتقد أنها ستتمكن من ذلك!). شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر!.

وأوضح ترامب أن طهران طلبت إعادة فتح المضيق بشكل عاجل، بالتزامن مع سعيها لمعالجة ما وصفه بوضع القيادة داخل البلاد، معربًا عن اعتقاده بأنها ستكون قادرة على حل هذه المسألة.

عبور بمضيق هرمز

وشهد مضيق هرمز عبور ناقلة نفط يابانية في ظل تراجع حاد بحركة الملاحة، حيث لم يعد يعبر الممر سوى عدد محدود من السفن مقارنة بالمعدلات السابقة.

وأظهرت بيانات تتبع الملاحة أن ناقلة نفط عملاقة ترفع العلم الياباني نجحت في عبور المضيق، في واحدة من حالات العبور القليلة التي سُجلت خلال الأيام الأخيرة. وكانت الناقلة تحمل نحو مليوني برميل من النفط الخام، وفق ما أفادت به منصة متخصصة في تتبع السفن.

وأشار تحليل لشركة متخصصة إلى أن هذه الرحلة تعكس مستوى من الحذر، إذ إن شركات الشحن اليابانية تتبنى تقليديًا نهجًا شديد التحفظ تجاه المخاطر الأمنية في المنطقة، ما يجعل هذا العبور مؤشرًا على درجة محسوبة من الثقة.

وذكرت تقارير أن السفينة، التابعة لشركة نفط مقرها طوكيو، عبرت المضيق بالتنسيق مع إيران، بعد أن كانت قد غادرت ميناء رأس تنورة في السعودية بتاريخ 17 أبريل.

ويأتي ذلك في ظل اضطراب كبير يشهده الممر البحري الحيوي نتيجة الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، وما تبعها من ضربات متبادلة أدت إلى تقييد حركة الملاحة.

وقد فرضت إيران قيودًا على مرور السفن غير المتحالفة معها، بالتزامن مع تحركات تقودها الولايات المتحدة لمنع السفن القادمة من الموانئ الإيرانية، ما تسبب في ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا واحتجاز آلاف البحارة داخل المنطقة.

وقبل اندلاع المواجهات في فبراير، كان نحو 130 سفينة تعبر المضيق يوميًا، إلا أن العدد تراجع بشكل كبير، حيث لم يتجاوز عدد السفن التي حاولت العبور صباح الثلاثاء ست سفن فقط، بحسب بيانات التتبع الملاحي.