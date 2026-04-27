مستشار الرئيس الإماراتي يُشيد بمصر: سجلت موقفًا إيجابيًا مع أبو ظبي خلال حرب إيران
كتب : محمد جعفر
أنور قرقاش
أشاد أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، بالدور الذي قامت به مصر تجاه بلاده خلال الحرب مع إيران، خاصة في ظل ما تعرضت له أبو ظبي من هجمات.
وقال قرقاش، في كلمته، الإثنين، خلال فعالية "مؤثري الخليج"، إن مصر إلى جانب كل من المغرب وسوريا، سجّلت مواقف إيجابية داعمة للإمارات خلال ما وصفه بـ"العدوان الإيراني".
وأضاف أن دول الخليج سعت إلى تفادي التصعيد، مشيرًا إلى وجود اتفاق ضمني يقضي بعدم استخدام التسهيلات المتاحة في دول الخليج في أي أعمال تستهدف إيران.
مصر والمغرب وسوريا.. ثلاث دول عربية سجّلت مواقف إيجابية تجاه الإمارات خلال العدوان الإيراني.— UAEGOV (@UAEmediaoffice) April 27, 2026
