أشاد أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، بالدور الذي قامت به مصر تجاه بلاده خلال الحرب مع إيران، خاصة في ظل ما تعرضت له أبو ظبي من هجمات.

وقال قرقاش، في كلمته، الإثنين، خلال فعالية "مؤثري الخليج"، إن مصر إلى جانب كل من المغرب وسوريا، سجّلت مواقف إيجابية داعمة للإمارات خلال ما وصفه بـ"العدوان الإيراني".

وأضاف أن دول الخليج سعت إلى تفادي التصعيد، مشيرًا إلى وجود اتفاق ضمني يقضي بعدم استخدام التسهيلات المتاحة في دول الخليج في أي أعمال تستهدف إيران.