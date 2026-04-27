"المنشآت الفندقية" تحسم الجدل بشأن السماح للسيدات في الإقامة بمفردهن

كتب : حسن مرسي

11:15 م 27/04/2026

غرفة فندقية

أكد رامي فايز، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، أن حكم القضاء اليوم حول السماح للسيدة من الإقامة بمفردها في الفندق يعكس تصادما واضحا بين واقع اجتماعي قديم وقانون جديد يمنع التمييز.

وأوضح فايز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن بعض الفنادق كانت تمنع حجز الغرف للسيدات المصريات المنفردات.

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية إلى أن الفندق استند لسياسة داخلية، لكن المحكمة قالت إن "مفيش سياسة تعلو فوق القانون".

وتابع عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، أن الحكم أصبح رادعا لأكثر من إدارة فندقية كانت تمارس التمييز، وستراجع نفسها مرة واثنين وثلاثة.

وشدد رامي فايز على أنه لا يجوز التمييز في الإقامة بسبب النوع، سواء سيدة أو رجل.

وأكد عضو غرفة المنشآت الفندقية أن الدنيا كلها وقفت مع السيدة التي حدثت معها الواقعة في بورسعيد، والقضاء والدولة وقفوا معها.

