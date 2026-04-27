أفادت وكالة أنباء البحرين بأن المنامة جردت عشرات الأشخاص من جنسيتهم بسبب تعبيرهم عن تعاطفهم مع إيران، أو "تمجيدهم" لأفعالها، أو "انخراطهم في التجسس مع كيانات أجنبية".

أعلنت وكالة أنباء البحرين عن سحب الجنسية من 69 شخصاً، بينهم متهمون بدعم إيران وعائلاتهم، مشيرًة إلى أن جميعهم من أصول غير بحرينية.

شهدت البحرين، احتجاجاتٍ داعمةً لإيران خلال الحرب، وفي 19 أبريل وجّه ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة كبار المسؤولين باتخاذ إجراءاتٍ "فورية" ضدّ من "خانوا الوطن"، والبدء في "تحديد من يستحق الجنسية البحرينية ومن لا يستحقها"، حظرت الحكومة الاحتجاجات واعتقلت ووجهت اتهامات لعشرات الأفراد بسبب إظهارهم الدعم لإيران.

يذكر أن بعض دول العربي التي تعرضت لهجوم من إيران خلال الحرب قامت باعتقال العشرات من الأشخاص المتهمين بدعم طهران.

ألقت الكويت هذا الشهر القبض على 24 شخصاً بتهمة "تمويل كيانات إرهابية"، وفي الأسبوع الماضي، ألقت الإمارات القبض على 27 شخصاً بتهمة "إنشاء وإدارة منظمة سرية داخل البلاد، ومبايعة كيانات أجنبية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي".