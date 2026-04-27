أول رد من أمريكا على المقترح الإيراني الجديد.. ماذا قالت؟

كتب : وكالات

07:20 م 27/04/2026

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

رد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، على المقترح الإيراني الجديد الذي قدمه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى الوسطاء الباكستانيين خلال زيارته إلى إسلام آباد.

وقال روبيو، خلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية اليوم الإثنين، إن العرض المزعوم من إيران لإعادة فتح مضيق هرمز بشروط صارمة غير مقبول للولايات المتحدة أو غيرها.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي، إلى أن طهران لديها وجهة نظر مختلفة بشأن الممر المائي الاستراتيجي مقارنة بمعظم دول العالم الأخرى.

وأضاف روبيو: "ما يقصدونه بفتح المضائق هو، نعم، المضائق مفتوحة، طالما أنك تنسق مع إيران، وتحصل على إذننا، وإلا فسوف نفجرك وتدفع لنا".

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، أن المقترح الإيراني بشأن هرمز لن يجعل المضيق مفتوحا بل يجعله تحت السيطرة الإيرانية، قائلا: "أنها ممرات مائية دولية لا يمكنهم تطبيع نظام يقرر فيه الإيرانيون من يحق له استخدام ممر مائي دولي ومقدار ما يتعين دفعه لهم لاستخدامه، ولا يمكننا التسامح مع محاولتهم تطبيع هذا النظام".

وفي وقت سابق، أكدت مصادر مطلعة ومسؤول أمريكي لـ"أكسيوس"، أن إيران قدمت عرضا جديدا للولايات المتحدة يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء حالة الحرب القائمة، مع اقتراح ترحيل المفاوضات بشأن الملف النووي إلى مرحلة لاحقة.

فيديو قد يعجبك



لغز حريق "فيلا أكتوبر" الذي أوقع "عصابة إيفان الأوكرانية" في فخ مباحث الجيزة
مشادات بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين خلال مؤتمر للأمم المتحدة.. ماذا حدث؟
بين التحذير والحقائق.. ماذا قال خبراء التغذية بعد مناشدة تامر حسني؟
الحبس 3 أشهر للمحامي نبيه الوحش في اتهامه بسب وقذف خالد منتصر
وفاة 14 شخصًا في حادث تحطم طائرة بجنوب السودان
لحظة بلحظة.. الأهلي 0 -0 بيراميدز.. الدوري المصري
لحسم "الفتنة الغذائية".. أول تعليق من الصحة على أسئلة الفنان تامر حسني
تحذير مهم من الجيش.. أسلوب جديد للنصب مرتبط بالإجراءات التجنيدية
بعد جدل نظام ضياء العوضي.. ننشر "دليل الصحة" الغذائي لنمط حياة مثالي