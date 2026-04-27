الأمم المتحدة: أكثر من 20 ألف بحار عالقون في البحر بسبب مضيق هرمز

كتب : وكالات

06:57 م 27/04/2026

مضيق هرمز

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن أمن الممرات المائية العالمية بات اختبارا للنظام الدولي.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أن حرية الملاحة تتعرض للتقويض ولا يمكن لأي دولة مواجهة تهديد الأمن الملاحي بمفردها.

وأوضح جوتيريش، أن تعطل الملاحة عبر مضيق هرمز، أثر على أمن الطاقة وإمدادات التجارة العالمية، مشددًا على ضرورة ضمان المرور الآمن عبر هرمز دون عوائق يشكل ضرورة ملحة.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة، على ضرورة احترام حرية الملاحة عبر مضيق هرمز وفقا لقرار مجلس الأمن 2817.

وأشار جوتيريش، إلى أن أكثر من 20 ألف بحار عالقون في البحر وهؤلاء مدنيون يجب حماية سلامتهم وحقوقهم في جميع الأوقات،، قائلا: "أن الأزمة تهدد بدفع الملايين خاصة في إفريقيا وجنوب آسيا نحو الجوع والفقر".

وناشد جوتيريش، جميع الأطراف بفتح مضيق هرمز والسماح للسفن بالمرور عبره دون رسوما، مؤكدًا أن الوقت يستدعي ضبط النفس والحوار والحل عبر التسوية السلمية وفق ميثاق الأمم المتحدة.

