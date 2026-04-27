كيف أثر العطل المفاجئ بالبورصة على شركات السمسرة؟ خبراء يجيبون

أثار العطل المفاجئ الذي ضرب جلسة التداول في البورصة المصرية حالة من الجدل والتساؤلات حول مدى تأثيره على كفاءة السوق وآليات عمله، لا سيما في ظل توقف العمليات وتعطل تنفيذ أوامر البيع والشراء لفترة زمنية مؤثرة.

ورغم عودة التداولات سريعًا إلى طبيعتها، فإن التساؤل الأبرز لا يزال قائمًا: من يتحمل التكلفة الفعلية لهذا التوقف المفاجئ؟ وكيف انعكست تداعياته على شركات السمسرة والمتعاملين داخل السوق؟

ويرى خبراء سوق المال، خلال حديثهم لمصراوي، أن هذا العطل ستكون له آثار مباشرة وسريعة على شركات السمسرة، نتيجة التراجع العام في أحجام التداول، وهو ما يؤدي بطبيعة الحال إلى انخفاض الإيرادات المتولدة من نشاط الوساطة في الأوراق المالية.

وأوضح الخبراء أن التوقف المؤقت لجلسة التداول أسفر عن خسائر متفاوتة لشركات السمسرة، نتيجة انخفاض عدد العمليات المنفذة خلال فترة الانقطاع، إلى جانب تراجع وتيرة النشاط التداولي بشكل ملحوظ، وهو ما انعكس سلبًا على أداء السوق خلال الجلسة.

تأثير العطل الفني على شركات السمسرة

أكد مصطفى شفيع، الخبير الاقتصادي، أن العطل المفاجئ الذي شهدته جلسة التداول اليوم يعد عامل ضغط مباشر على شركات السمسرة، نتيجة الانخفاض العام في أحجام التداول، وهو ما يؤدي بدوره إلى تراجع إيرادات شركات الوساطة المالية التي تعتمد بشكل أساسي على العمولات الناتجة عن تنفيذ العمليات.

وأوضح شفيع أن الشركات الأكثر قدرة على امتصاص هذه الصدمة المؤقتة هي تلك التي تمتلك أنشطة مالية متنوعة، ولا تعتمد بشكل حصري على نشاط السمسرة، مثل الشركات التي تقدم خدمات إدارة الأصول أو الاستشارات المالية.

وأشار إلى أن تنوع مصادر الدخل يمثل عنصر أمان نسبي يخفف من حدة التأثر بمثل هذه الاضطرابات الفنية.

وأضاف أن هذا التوقف، رغم تأثيره اللحظي، لن يترك انعكاسات سلبية ممتدة على أداء البورصة على المدى الطويل، وإنما سيقتصر تأثيره على تراجع مؤقت في قيم وأحجام التداول اليومية.

انخفاض عدد العمليات المنفذة خلال فترة التوقف

وفي السياق ذاته، قالت حنان رمسيس، عضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن العطل الفني تسبب في خسائر لكافة شركات السمسرة، نتيجة الانخفاض الحاد في عدد العمليات المنفذة خلال فترة التوقف، وهو ما أثر بشكل مباشر على حجم النشاط داخل السوق.

وأشارت رمسيس إلى أن عددًا من المتعاملين كانوا في حاجة ملحة لتنفيذ عمليات عاجلة، سواء لتصفية مراكز مالية قائمة أو لتسوية أوضاعهم وسداد التزاماتهم، إلا أن توقف التداول حال دون إتمام هذه العمليات في توقيتها المناسب.

وأضافت أن شركات السمسرة لا تمتلك أدوات أو بدائل فورية تمكنها من تفادي مثل هذه الخسائر، خاصة في ظل اعتمادها الكامل على انتظام جلسات التداول، لافتة إلى أنها تترقب قرارات إدارة البورصة بشأن إمكانية إلغاء بعض العمليات أو إدخال تعديلات على مواعيد التداول كإجراء تعويضي.

كما أكدت أن المتعاملين الذين يمتلكون مراكز مفتوحة كانوا من بين الأكثر تضررًا، نتيجة عدم قدرتهم على إغلاق مراكزهم في التوقيت الملائم، إلى جانب تعطل عمليات البيع والشراء، وهو ما انعكس في النهاية على تراجع إجمالي قيم وأحجام التداول خلال الجلسة.