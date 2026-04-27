بيروت - ( د ب أ)

قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم اليوم الاثنين، إن الحزب لن يدخل في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، وأنه سيواصل ما وصفها بـ"المقاومة الدفاعية" ضد الهجمات المستمرة.

حزب الله يتوعد بالرد على أمريكا وإسرائيل

وفي بيان مطول، أوضح قاسم أن إسرائيل، بدعم أمريكي، أخفقت في تحقيق النصر على حزب الله، وأضاف أن القوات الإسرائيلية واجهت مقاومة عنيفة وبلغت "طريقاً مسدوداً"، محذراً من أن الجماعة ستمضي قدماً في الرد على أي هجمات ولن تلقي بسلاحها، مؤكداً أن أسلحتها تشكل ضرورة دفاعية في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

وأكد قاسم في كلمته اليوم الاثنين، على أنه لا يمكن للسلطة اللبنانية أن تستمر وهي تفرّط بحقوق لبنان وتتنازل عن الأرض وتواجه شعبها المقاوم.

ودعا "قاسم"، في بيان صحفي اليوم، "الحكومة اللبنانية إلى العودة إلى شعبها لتجمعه حولها، فلا تكون سلطة الجزء بل سلطة الشعب، بالتوافق الذي بنى عليه اتفاق الطائف دستورنا الحالي".

وأكد أن "مسؤوليتها أن تتراجع عن خطيئاتها الخطيرة التي تضع لبنان في دوامة عدم الاستقرار، وهي مسؤولة أن توقف المفاوضات المباشرة مع العدو الإسرائيلي وتعتمد غير المباشرة، وأن تلغي قرارها في الثاني مارس الماضي الذي يُجرِّم المقاومة وشعبها أي أكثر من نصف الشعب اللبناني، لتتمكن من متابعة حوار داخلي يضع مصلحة لبنان فوق كل اعتبار من دون الخضوع للإملاءات الإسرائيلية والخارجية".

إسرائيل تنفذ هجماتها ضد حزب الله

جاءت تصريحات قاسم في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، تنفيذ غارات جديدة ضد مواقع حزب الله، رغم أن وقف إطلاق النار ما زال ساري المفعول رسمياً، وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف بنية تحتية في جنوب لبنان وشرق وادي البقاع – وهي منطقة لم يهاجمها منذ بدء الهدنة.

من جهتها، أفادت مصادر أمنية لبنانية بشن غارات جوية كثيفة على مواقع تُعتبر معاقل لحزب الله، وذلك دون ورود أنباء فورية عن سقوط ضحايا.

من ناحية أخرى، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتمع ووزير الدفاع إسرائيل كاتس وكبار المسؤولين الأمنيين في وقت سابق لبحث انتهاكات مزعومة لحزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار، كما أفادت إسرائيل بأن حزب الله شن هجوماً بطائرة مسيّرة على منطقتها الشمالية صباح الاثنين، ما أدى إلى إطلاق صافرات الإنذار.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد أعلن عن وقف لإطلاق النار لمدة عشرة أيام، بين لبنان وإسرائيل ابتداء من منتصف ليل السادس عشر من أبريل الحالي، بعد غارات إسرائيلية مكثّفة استهدفت لبنان منذ الثاني من مارس الماضي، ثمّ أعلن في 23 أبريل الجاري تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 3 أسابيع.