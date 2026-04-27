أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بـ"شجاعة وبطولة" الشعب الإيراني في نضاله من أجل الحفاظ على سيادته الوطنية، مؤكدا أن موسكو تتابع بتقدير عالٍ هذا الصمود في مواجهة التحديات الراهنة.

إشادة بالصمود الإيراني

أعرب بوتين، اليوم الإثنين، عن آمال بلاده في أن يتجاوز الشعب الإيراني هذه الفترة العصيبة التي يمر بها وأن يحل السلام والاستقرار في القريب العاجل بما يضمن حقوق ومصالح شعوب المنطقة، حسبما أفادت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية.

رسالة المرشد والعلاقات الاستراتيجية

كشف الرئيس الروسي، عن تلقيه رسالة هامة من المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران مجتبى خامنئي، خلال الأسبوع الماضي، مشددا على عزم روسيا الراسخ على مواصلة وتطوير علاقاتها الاستراتيجية مع طهران.

وأوضح بوتين، أن تعزيز هذه الشراكة يُمثّل "أولوية لموسكو" التي تسعى للحفاظ على قنوات اتصال دائمة وفعالة مع القيادة الإيرانية في مختلف المجالات.

تحركات روسية لإحلال السلام

تعهد بوتين، بأن تبذل روسيا كل ما في وسعها من أجل "إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط" في أسرع وقت ممكن، معتبرا أن التحركات الروسية ستصب دائما في مصلحة إيران ودول المنطقة.

وأشار الرئيس بوتين، إلى أن موسكو ستستخدم ثقلها الدبلوماسي والسياسي لتقريب وجهات النظر، وإنهاء النزاعات القائمة بما يخدم الأمن الإقليمي والدولي ويمنع انزلاق المنطقة نحو مزيد من التصعيد.

وتعكس تصريحات بوتين الموقف الروسي الثابت في دعم إيران وإشادته بصمودها، في وقت تسعى فيه موسكو لتعزيز دورها كوسيط رئيسي في المنطقة، من خلال دعوات متكررة لوقف التصعيد والعودة إلى الحلول السياسية والدبلوماسية.