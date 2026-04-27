عاصفة رعدية قوية تضرب أمريكا.. مقتل شخصين ونزوح عشرات الأسر في تكساس (صور)

كتب : مصطفى الشاعر

03:00 م 27/04/2026

أعلنت السلطات الأمريكية، عن مقتل شخصين على الأقل ونزوح نحو عشرين أسرة في منطقة شمال تكساس جراء عاصفة رعدية قوية تسببت في تُشكّل "أعاصير مُدمّرة".

خسائر بشرية ومادية

بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم الإثنين، تعرّض عشرات المنازل لأضرار جسيمة مما استدعى استنفارا كاملا لأجهزة الطوارئ في المقاطعات المتضررة للتعامل مع تداعيات الكارثة الطبيعية التي ضربت المنطقة بشكل مفاجئ.

تحديات الإنقاذ في مقاطعة وايز

أوضح القاضي جيه دي كلارك، المسؤول التنفيذي لمقاطعة وايز، أن بلدة راناواي باي شهدت سقوط قتيل وتضرر عدد كبير من المنازل السكنية

وأشار كلارك، إلى أن فرق الإنقاذ واجهت صعوبات بالغة في الوصول إلى العالقين بسبب الطرق المغلقة وتلف مرافق البنية التحتية، إلا أن العمل استمر تحت الأنقاض لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمتضررين وتأمين المواقع المنكوبة.

دمار واسع في سبرينجتاون

وفي بلدة سبرينجتاون، لقي شخص ثانٍ مصرعه نتيجة قوة العاصفة التي خلفت "دمارا واسع النطاق" جنوب حدود المدينة.

وأفاد ديفيد برويت، مساعد رئيس قسم الإطفاء في مقاطعة باركر، بأن المنطقة تُعاني من أضرار إنشائية كبيرة، موضحا أن العاصفة تحركت بسرعة كبيرة باتجاه الجنوب الشرقي من منطقة ويتشيتا فولز مرورا بالمناطق الغربية لمدينة فورت وورث.

قوة الأعاصير والمسار الجغرافي

أكدت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية، أن إعصارا من الفئة الثانية ضرب منطقة راناواي باي بسرعة رياح وصلت إلى 217 كيلومترا في الساعة.

بينما سجلت منطقة سبرينجتاون إعصارا من الفئة الأولى بلغت سرعته 169 كيلومترا في الساعة، وتمركزت قوة الدمار في المناطق الواقعة شمال غرب فورت وورث على مقربة من بحيرة بريدجبورت وحدود ولاية أوكلاهوما.

وتُعد هذه العاصفة الأحدث ضمن سلسلة الظواهر الجوية الشديدة التي تضرب ولاية تكساس الأمريكية خلال الأسابيع الماضية، مما يُثير مخاوف من تصاعد تأثيرات تغير المناخ على المنطقة.

