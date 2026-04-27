مصر تؤكد أهمية استمرار المفاوضات بين أمريكا وإيران

أجرى وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي اتصالًا هاتفيًا، اليوم الاثنين، مع المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، تناول مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران والجهود المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير تميم خلاف، أن الاتصال تضمن تقييمًا لمسار هذه المفاوضات والمقترحات المطروحة بين الأطراف المعنية، إلى جانب مناقشة الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية توافقية بين واشنطن وطهران.

وأكد عبد العاطي خلال الاتصال أهمية الاستمرار في المسار التفاوضي بهدف تثبيت وقف إطلاق النار والعمل على إنهاء الحرب، مشددًا على أن الحلول الدبلوماسية والحوار تمثل الخيار الأمثل لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما أشار إلى ضرورة مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج، مؤكدًا أن مصر ستواصل التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدفع الحلول السياسية بما يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.