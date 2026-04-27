أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة "لن تتمكن" من إنهاء الحرب في إيران بسرعة، مرجعا ذلك إلى أن الإيرانيين يظهرون قوة تفوق التوقعات السابقة.

شكوك حول قدرة واشنطن

أوضح ميرتس، خلال نقاش مع طلاب في مارسبرج بمنطقة زاورلاند الألمانية، اليوم الإثنين، أن غياب استراتيجية أمريكية مقنعة في المفاوضات يعزز من صعوبة حسم الموقف في الوقت الراهن، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية.

دروس أفغانستان والعراق

انتقد المستشار الألماني بشدة دخول الولايات المتحدة النزاع مع إيران دون استراتيجية واضحة، محذّرا من تكرار التجارب "المؤلمة" التي شهدها العالم في أفغانستان والعراق على مدار عقود.

وأشار ميرتس إلى أن المشكلة الأساسية في مثل هذه النزاعات تكمن في كيفية الخروج منها وليس الدخول فيها فقط خاصة، وأن القيادة الإيرانية تجيد المناورة بمهارة عالية سواء في التفاوض أو الامتناع عنه.

تداعيات اقتصادية وعرض ألماني

أكد ميرتس، أن الوضع الحالي "معقد للغاية" ويفرض تكاليف مالية باهظة تؤثر بشكل مباشر على الأداء الاقتصادي الألماني.

وفي إطار السعي لتأمين إمدادات الطاقة العالمية، جدد المستشار الألماني عرض بلاده باستخدام كاسحات ألغام لضمان إعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي شريطة التوصل إلى وقف مسبق للقتال لضمان سلامة العمليات وتأمين حركة الملاحة الدولية.

يوم مشروعات الاتحاد الأوروبي

جاءت هذه التصريحات خلال زيارة المستشار لمدرسة كارولوس ماجنوس الثانوية، ضمن فعاليات يوم مشروعات الاتحاد الأوروبي، وهو تقليد بدأ عام 2007 خلال الرئاسة الألمانية للاتحاد.

ويهدف البرنامج إلى قيام كبار السياسيين بزيارات ميدانية للمدارس في أنحاء ألمانيا لتعريف جيل الشباب بالسياسات الأوروبية ومناقشة القضايا الدولية الراهنة التي تؤثر على مستقبل القارة.

ويعكس المستشار الألماني فريدريش ميرتس، مخاوف برلين المتزايدة من استمرار النزاع، محذّرا من تكرار التجارب "المريرة" في أفغانستان والعراق، ومؤكدا على ضرورة وجود استراتيجية واضحة للخروج من أي مواجهة عسكرية.