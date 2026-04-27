أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن انطلاق شن ضربات استهدفت ما وصفها بـ"بيئة تحتية تابعة لحزب الله" في جنوب لبنان، في خطوة تضع وقف إطلاق النار الهش أمام اختبار حقيقي.

استئناف الغارات الإسرائيلية

أوضحت قوات الدفاع الإسرائيلية، أن الهجمات طالت منطقة البقاع ومواقع إضافية متفرقة عبر الجنوب اللبناني، مما يزيد من حدة التوتر الميداني الذي لم يهدأ تماما منذ إعلان الهدنة، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الإثنين.

تصعيد دامٍ رغم التهدئة

شهد يوم الأحد، سقوط أكبر حصيلة من الضحايا منذ إعلان واشنطن عن وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام في السادس عشر من أبريل الجاري، وهو الاتفاق الذي جرى تمديده لاحقا لـ"ثلاثة أسابيع".

وأفاد مسؤولون في قطاع الصحة اللبناني، بأن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل أربعة عشر شخصا بينهم طفلان في جنوب لبنان، مما يعكس دموية المشهد رغم الجهود الدبلوماسية المستمرة.

ضغوط على الوساطة الأمريكية

تواجه "التهدئة الهشة" في لبنان، ضغوطا متزايدة مع تصاعد وتيرة الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله على الرغم من التمديد الذي تم بوساطة أمريكية.

ويُثير هذا التصعيد الميداني تساؤلات حول مدى قدرة الأطراف على الالتزام بالاتفاق في ظل الخروقات المستمرة التي تهدد بانهيار المساعي الرامية لمنع انزلاق المنطقة نحو مواجهة شاملة.