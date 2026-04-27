مسؤول إسرائيلي: استمرار حصار مضيق هرمز "خيارنا المفضل" لمواجهة إيران

أفاد مسؤول إسرائيلي مطلع، لوكالة "بلومبرج"، بأن الخيار المفضل لدى تل أبيب يتمثل في استمرار الولايات المتحدة في فرض الحصار على مضيق هرمز واستغلال الحلفاء لهذا الوقت في الاستعداد لأي استئناف محتمل للأعمال العدائية.

رؤية إسرائيلية لحصار هرمز

أوضح المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته لخصوصية الملف، اليوم الإثنين، أن هذه الرؤية تعكس رغبة إسرائيل في إبقاء الضغوط القصوى على طهران لضمان عدم منحها فرصة لإعادة ترتيب أوراقها الميدانية.

موقف البيت الأبيض من النووي

وفي سياق متصل، نقلت "بلومبرج"، عن البيت الأبيض تأكيده أن الإدارة الأمريكية "لن تُبرم" أي اتفاق مع طهران يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي أو لا يضع مصلحة الشعب الأمريكي في مقدمة الأولويات.

وشددت واشنطن، على أن أي مسار دبلوماسي مستقبلي يجب أن يضمن بشكل صارم تجريد النظام الإيراني من القدرة على تطوير قدرات عسكرية نووية مع الحفاظ على أمن الحلفاء والمصالح القومية العليا.

تنسيق الحلفاء والجاهزية العسكرية

تُشير هذه التطورات إلى وجود تنسيق وثيق بين واشنطن وتل أبيب لإدارة المرحلة الحالية من التصعيد حيث تسعى الأطراف الحليفة لتشديد الخناق الاقتصادي والعسكري عبر الممرات المائية الحيوية.

وبالتوازي مع هذه الضغوط تواصل الدوائر السياسية الأمريكية التأكيد على أن المعيار الوحيد لأي تقارب أو اتفاق مع إيران هو مدى تحقيقه للأمن والاستقرار وتجميد الطموحات النووية الإيرانية بشكل نهائي ودائم.

في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قدّم قائمة تتضمن "الخطوط الحمراء" لبلاده لنقلها إلى الولايات المتحدة خلال زيارته الأخيرة إلى باكستان، حيث شملت هذه القائمة ملفات نووية وأخرى تتعلق بأمن الملاحة في مضيق هرمز.