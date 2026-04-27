إعلان

سي إن إن: ترامب يعقد اليوم اجتماعًا مع فريقه بشأن إيران

كتب : وكالات

03:54 م 27/04/2026

دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد اجتماع، اليوم الإثنين، مع كبار مسؤولي الأمن القومي لبحث حالة الجمود التي تشهدها المفاوضات مع إيران، وفقًا لما نقلته شبكة سي إن إن الأمريكية عن مصدرين مطلعين على الأمر.

يأتي هذا الاجتماع بعدما قرر ترامب بشكل مفاجئ إلغاء خطة سفر مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى باكستان، حيث كان من المقرر إجراء جولة جديدة من المفاوضات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ومن المنتظر أن يناقش المسؤولون خلال الاجتماع الخيارات المتاحة أمام الرئيس للمضي قدمًا، بما في ذلك إمكانية استئناف الحملة العسكرية التي جرى تعليقها عقب تمديد وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي، في وقت أبدى فيه ترامب ترددًا علنيًا بشأن العودة إلى التصعيد.

وكان ترامب قد أوضح أنه اتخذ قرار إلغاء الرحلة بسبب عدم تقديم إيران مقترحًا تفاوضيًا مرضيًا، مشيرًا إلى أن طهران عادت بعد ذلك بوثيقة معدلة عقب إلغاء الزيارة.

ورغم ذلك، أبدى الرئيس الأمريكي شكوكًا بشأن إرسال فريقه إلى إسلام آباد دون وضوح كافٍ بشأن التنازلات التي يمكن أن توافق عليها إيران، أو حول الجهة المسؤولة بشكل دقيق عن إدارة الملف داخل طهران

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

"فلوس وخطوبة".. 5 أبراج على موعد مع الحظ الفترة المقبلة
موبايل ومراية.. والدة عروس بورسعيد تكشف اللحظات الأولى لرؤية جثمان ابنتها
أخبار المحافظات

بينهم هاني خليفة وابنة محمد سعدي.. أفراح أهل الفن (صور)
زووم

لحظة بلحظة.. الزمالك وإنبي في الدوري المصري ( 0 - 0 ).. هدف ملغي
رياضة محلية

مصراوي يكشف: هل يشاهد لاعبو الأهلي مباراة الزمالك وانبي؟
رياضة محلية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

