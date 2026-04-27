يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد اجتماع، اليوم الإثنين، مع كبار مسؤولي الأمن القومي لبحث حالة الجمود التي تشهدها المفاوضات مع إيران، وفقًا لما نقلته شبكة سي إن إن الأمريكية عن مصدرين مطلعين على الأمر.

يأتي هذا الاجتماع بعدما قرر ترامب بشكل مفاجئ إلغاء خطة سفر مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى باكستان، حيث كان من المقرر إجراء جولة جديدة من المفاوضات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ومن المنتظر أن يناقش المسؤولون خلال الاجتماع الخيارات المتاحة أمام الرئيس للمضي قدمًا، بما في ذلك إمكانية استئناف الحملة العسكرية التي جرى تعليقها عقب تمديد وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي، في وقت أبدى فيه ترامب ترددًا علنيًا بشأن العودة إلى التصعيد.

وكان ترامب قد أوضح أنه اتخذ قرار إلغاء الرحلة بسبب عدم تقديم إيران مقترحًا تفاوضيًا مرضيًا، مشيرًا إلى أن طهران عادت بعد ذلك بوثيقة معدلة عقب إلغاء الزيارة.

ورغم ذلك، أبدى الرئيس الأمريكي شكوكًا بشأن إرسال فريقه إلى إسلام آباد دون وضوح كافٍ بشأن التنازلات التي يمكن أن توافق عليها إيران، أو حول الجهة المسؤولة بشكل دقيق عن إدارة الملف داخل طهران