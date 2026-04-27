بسبب "بئر ماء".. مقتل 42 شخصًا في اشتباكات دامية شرق تشاد

كتب : مصطفى الشاعر

02:13 م 27/04/2026 تعديل في 02:22 م

اشتباكات دامية في تشاد

أعلنت السلطات التشادية، عن مقتل 42 شخصا على الأقل في أقاليم شرق البلاد إثر اندلاع اشتباكات عنيفة نتجت عن "نزاع على موارد المياه".

مأساة إنسانية في شرق تشاد

أوضح نائب رئيس الوزراء ليمان محمد، أن المواجهات بدأت بين عائلتين بسبب خلاف على بئر ماء ثم تطورت سريعا إلى سلسلة من أعمال الانتقام المتبادل التي خلفت عشرات الضحايا، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم الإثنين.

تفاصيل المواجهات والتدخل العسكري

كشف ليمان محمد، خلال زيارته لقرية إيجوتي في إقليم وادي فيرا، أن الحصيلة الأولية تُشير إلى مقتل 42 شخصا وإصابة 10 آخرين تم نقلهم إلى المركز الصحي الإقليمي

وأشار محمد إلى أن أعمال العنف امتدت على مساحة واسعة مما استدعى تدخلا فوريا من الجيش الذي ساهمت استجابته السريعة في احتواء الموقف وإعادة الأوضاع تحت السيطرة.

إجراءات حكومية ووساطة عرفية

أكد نائب رئيس الوزراء، بدء عملية وساطة عرفية داخل القرية المنكوبة لتهدئة النفوس بالتوازي مع إطلاق إجراءات قضائية لتحديد المسؤوليات الجنائية ومحاسبة المتورطين، مشددا أن الحكومة ستتخذ كافة التدابير اللازمة لمنع زعزعة استقرار المناطق الحدودية وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث الدامية.

ضغوط الموارد وصراع الجوار

تأتي هذه الاشتباكات في وقت تُعاني فيه الأقاليم الشرقية لتشاد من ضغوط متزايدة على الموارد والأمن بسبب استضافة آلاف اللاجئين الفارين من الحرب في السودان، وتتفاقم الأزمة مع تكرار الصراعات المجتمعية على الموارد كما حدث العام الماضي في جنوب غرب البلاد مما دفع السلطات لإغلاق الحدود في محاولة للحد من امتداد الصراعات الخارجية إلى أراضيها.

تشاد اشتباكات تشاد مأساة إنسانية في تشاد

