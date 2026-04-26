شرطة واشنطن: مطلق النار على ترامب سيواجه اتهامات حيازة الأسلحة والاعتداء

كتب : وكالات

08:12 ص 26/04/2026 تعديل في 03:02 م

إطلاق النار على ترامب

كشفت مقاطع فيديو منتشرة على الإنترنت، لحظة اعتقال المسلح المشتبه بإطلاقه النار خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض.

قالت شبكة "فوكس نيوز"، إن المشتبه به المعتقل حاليا يدعى كول توماس ألين، ويبلغ من العمر 31 عاما، وهو من كاليفورنيا.

ووقع الهجوم في فندق هيلتون واشنطن، بينما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحضر حفل العشاء في إحدى قاعاته.

وأخرج أفراد جهاز الخدمة السرية ترامب وزوجته ميلانيا على عجل من الحفل، بعد سماع ‌أصوات إطلاق نار.

وبعد حوالي ساعة من إخراج ترامب ‌من ‌الحفل، كتب على منصة "تروث سوشال"، أن "مطلق النار ألقي القبض عليه"، وفي منشور لاحق نشر صورته.

وأعرب ترامب عن اعتقاده بأن المشتبه به كان ذئبا منفردا، أي أنه لا يرتبط بأي تنظيمات، كما وصفه بأنه "مختل عقليا".

وفي السياق ذاته، قائد شرطة واشنطن، إن المشتبه به كان نزيلا في الفندق، وفقا لمعلومات أولية.

وأضاف أن "الواقعة فردية على ما يبدو، والتحقيق يشمل معرفة من كان المشتبه به يستهدفه"، موضحا أن السلطات لم تعلم بعد الدافع وراء الواقعة، وفقا لسكاي نيوز.

شرطة واشنطن محاولة اغتيال ترامب اغتيال ترامب البيت الأبيض إطلاق نار في البيت الأبيض حادث إطلاق النار

