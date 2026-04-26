القائم بأعمال وزير العدل: توجيه اتهامين للمشتبه به.. وسيمثل أمام المحكمة

كتب : وكالات

08:17 ص 26/04/2026 تعديل في 03:02 م

منفذ هجوم إطلاق النار بالبيت الأبيض

كشف القائم بأعمال وزير العدل، أنه تم توجيه اتهامين بحيازة الأسلحة والاعتداء للمشتبه به، الذي سيمثل أمام المحكمة الإثنين.

وقال قائد شرطة واشنطن، إن المشتبه به كان نزيلا في الفندق، وفقا لمعلومات أولية.

وأضاف أن الواقعة فردية على ما يبدو، والتحقيق يشمل معرفة من كان المشتبه به يستهدفه، موضحا أن السلطات لم تعلم بعد الدافع وراء الواقعة.

ووقع الهجوم في فندق هيلتون واشنطن، بينما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحضر حفل العشاء في إحدى قاعاته.

وأخرج أفراد جهاز الخدمة السرية ترامب وزوجته ميلانيا على عجل من الحفل، بعد سماع ‌أصوات إطلاق نار.

وبعد حوالي ساعة من إخراج ترامب ‌من ‌الحفل، كتب على منصة "تروث سوشال"، أن "مطلق النار ألقي القبض عليه"، وفي منشور لاحق نشر صورته.

وأعرب ترامب عن اعتقاده بأن المشتبه به كان ذئبا منفردا، أي أنه لا يرتبط بأي تنظيمات، كما وصفه بأنه "مختل عقليا"، وفقا لسكاي نيوز.

وزير العدل الأمريكي شرطة واشنطن محاولة اغتيال ترامب البيت الأبيض إطلاق نار في البيت الأبيض حادث إطلاق النار

فيديو قد يعجبك



أخبار

المزيد

إعلان

تضغط على مصر.. كيف تكشف صدمة النفط هشاشة الاقتصاد العالمي؟
محاولة اغتيال ترامب.. مشاهد بالفيديو والصور توثق لحظات الرعب
السيسي يعلق على محاولة اغتيال ترامب.. ماذا قال؟
وزير التعليم: طرح 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني مركزيًا لأول مرة
مدرس خصوصي.. ماذا نعرف عن المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب؟