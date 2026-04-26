أثارت تصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت جدلًا واسعًا، بعدما أعيد تداولها عقب حادث إطلاق النار الذي شهدته قاعة حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

عبارة مثيرة قبل الحادث

وقبيل انطلاق الحفل، دعت ليفيت الجمهور إلى متابعة خطاب ترامب، واصفة إياه بأنه سيكون "مضحكًا" و"مسليًا"، قبل أن تضيف عبارة لافتة قالت فيها إنه "سيتم إطلاق بعض الرصاصات الليلة"، وهو ما اعتُبر لاحقًا تصريحًا مثيرًا للجدل في ضوء ما جرى بعد ذلك من أحداث.

تحول مفاجئ إلى حالة من الذعر

وشهدت قاعة فندق واشنطن هيلتون، مساء السبت، حالة من الفوضى بعد اقتحام رجل مسلح ردهة الفندق، حيث كان يُقام الحفل، واندفع المهاجم نحو قاعة الرقص وأطلق النيران، ما أدى إلى مواجهة متوترة مع عناصر الخدمة السرية، بينما احتمى الضيوف تحت الطاولات عقب سماع دوي إطلاق نار.

إجلاء ترامب وتأمين الحضور

وأكدت السلطات أن الرئيس لم يُصب بأي أذى، حيث جرى إجلاؤه سريعًا من المنصة إلى موقع آمن، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين، في ظل إجراءات أمنية مشددة.

وأعلنت الشرطة توقيف المهاجم، الذي تبيّن أنه نزيل في الفندق، مشيرة إلى أنه تصرف بمفرده، كما أعلنت أنه يمثل أمام المحكمة يوم الاثنين.

تعليق ترامب بعد الحادث



وفي أول تعليق له بعد نحو ساعتين من الواقعة، قال ترامب: "عندما يكون لك تأثير، يلاحقونك.. يبدو أنهم يعتقدون أنه كان ذئبًا منفردًا"، في إشارة إلى التقييمات الأولية لطبيعة الهجوم.