محاولة اغتيال ترامب.. رئيس منظمة UFC يرفض الانبطاح خلال إطلاق النار بالبيت الأبيض

كتب : وكالات

08:43 ص 26/04/2026

دانا وايت رئيس منظمة UFC

حاول دانا وايت رئيس منظمة الفنون القتالية المختلطة UFC التخفيف من أجواء التوتر التي رافقت محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ صرح أنه لم ينبطح كي لا تفوته المشاهدة.

ظهر دانا وايت في مقابلة مع وسائل إعلام بعد محاولة اغتيال الرئيس ترامب مساء أمس خلال حضوره وعقيلته ميلانا ترامب ونائبه جي دي فانس وكبار المسؤولين، حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض.

قال وايت في تصريحات واصفا ما حدث: "سمعنا أصوات وضجيج وفجأة سادت الفوضى ودخل علينا رجال الأمن وهم مدججين بالسلاح وهم يصرخون انبطحوا أرضا".

أضاف وايت: "انا من جهتي لم استلق أرضا كيف ذلك وأنا قد أفوت على نفسي هذه التجربة، الوضع كان مثيرا بالفعل".

ونشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقطات من كاميرا مراقبة للحظة إطلاق مسلح النار في حادثة محاولة اغتياله في حفل مراسلي البيت الأبيض في فندق "واشنطن هيلتون" بالعاصمة الأمريكية.

وقال ترامب إن إطلاق النار كان يستهدفه بشكل مباشر، مؤكدا اعتقال المنفذ وإصابة أحد عناصر الأمن بشكل طفيف.

وانتقد ترامب ضعف الإجراءات الأمنية في موقع الحفل، معتبرا أن المبنى لم يكن مؤمنا بشكل كاف، مشيرا إلى أنه كان عليه الانحناء سريعا واتخاذ وضعية الحماية، كما أشار إلى وجود محاولتين سابقتين لاغتياله، وفقا لروسيا اليوم.

محاولة اغتيال ترامب اغتيال ترامب الرئيس الأمريكي البيت الأبيض إطلاق نار في البيت الأبيض رئيس منظمة UFC

فيديو قد يعجبك



حدث بالفن| أول مداخلة لشيرين عبد الوهاب بعد أزمتها الصحية وقبلة محمد سامي
من هي الطفلة التي ظهرت مع فتوح في احتفاله بالفوز على بيراميدز؟
سعر الذهب اليوم في مصر يعود الانخفاض ببداية تعاملات الأحد
طبيب مشهور ووصفة مدمرة.. كيف بدأ الكابوس في فيلم "Side Effects"؟
نادية مصطفى تكشف تطورات حالة هاني شاكر: يحتاج للدعاء
أول مداخلة لـ شيرين بعد أزمتها الصحية: "إيدي كانت متلجة وغنيت وأنا مغمضة"
ترامب: تلقينا عرضاً إيرانياً "أفضل بكثير" بعد دقائق من إلغاء رحلة باكستان