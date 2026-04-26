ترامب: مهنتي تقع ضمن خانة المهن الخطيرة.. ولست من النوع الذي ينهار تحت الضغط

كتب : وكالات

06:25 ص 26/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، مهنته كرئيسا للولايات المتحدة الأمريكية تقع ضمن خانة المهن الخطيرة.

وأضاف ترامب في كلمة له قبل قليل، "لست من النوع الذي ينهار تحت الضغط".

وأشار إلى أن حادث الهجوم وإطلاق النار في البيت الأبيض ليس له علاقة بإيران وسنحقق في بما جرى، لافتا إلى أن المهاجم لم يكن مدعوما من أحد، قائلا: "راقبت ما جرى وكان ينبغي علي الانحناء وأخذ وضعية الحماية سريعا".

وأوضح أن المشتبه به في حادث إطلاق النار في حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض، يسكن في كاليفورنيا وتمت مداهمة شقته بعد اعتقاله في واشنطن.

وأضاف أن منفذ الهجوم شخص مريض للغاية، لافتا إلى أن رجال الخدمة السرية رفضوا الاستمرار في الحفل.

وتابع: "أن المهاجم لم يصل إلى منطقتنا ونالوا منه من مسافة بعيدة"، إذ أنه تم اعتقاله خلال حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض في واشنطن من قبل عناصر الأمن، وتعرض أحدهم للإصابة وهو بخير، مؤكد أن هناك محاولتين سابقتين لاغتياله، قائلا: "محاولات اغتيالي تتكرر".

وأشار إلى أن مبنى حفل العشاء لم يكن يتمتع بأمان كاف، إذ أنه سيتم مراجعة ظروف حادث إطلاق النار، داعيا الأمريكيين للالتزام مجددا بحل الخلافات سلميا بعيدا عن العنف.

وأوضح أن المشتبه به الذي نفذ حادث إطلاق النار خلال حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض في واشنطن كانت بحوزته أسلحة كثيرة.

وتابع: "أصيب ضابط واحد برصاصة وهو في حالة جيدة جدا وتحدثت إليه"، مؤكدا أن الحادث تُظهر الحاجة إلى الأمن في قاعة الاحتفال.

إيران محاولة اغتيال ترامب اغتيال ترامب البيت الأبيض إطلاق نار في البيت الأبيض دونالد ترامب

فيديو قد يعجبك



"بمشاركة مرموش".. مان سيتي يتأهل لنهائي كأس الاتحاد بعد الفوز على ساوثهامبتون
أنخفاض الحرارة وأمطار تمتد للقاهرة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
"وصلت لـ 62 يوما".. تاريخ إصابات محمد صلاح العضلية منذ انضمامه لليفربول
اليوم.. بدء تطبيق جدول جديد للقطار الكهربائي الخفيف بعطلات الأسبوع
حدث بالفن| أول مداخلة لشيرين عبد الوهاب بعد أزمتها الصحية وقبلة محمد سامي
أول مداخلة لـ شيرين بعد أزمتها الصحية: "إيدي كانت متلجة وغنيت وأنا مغمضة"
ترامب: تلقينا عرضاً إيرانياً "أفضل بكثير" بعد دقائق من إلغاء رحلة باكستان