محاولة اغتيال ترامب.. الرئيس الأمريكي: الهجوم ليس له علاقة بإيران.. والمهاجم لم يكن مدعوما من أحد

كتب : وكالات

06:03 ص 26/04/2026

تداول صورة لمطلق النار على ترامب بالبيت الأبيض

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الأحد، إن حادث الهجوم وإطلاق النار في البيت الأبيض ليس له علاقة بإيران وسنحقق في بما جرى.

وأضاف ترامب في كلمة له قبل قليل، أن المهاجم لم يكن مدعوما من أحد، قائلا: "راقبت ما جرى وكان ينبغي علي الانحناء وأخذ وضعية الحماية سريعا".

وأشار إلى أن المشتبه به في حادث إطلاق النار في حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض، يسكن في كاليفورنيا وتمت مداهمة شقته بعد اعتقاله في واشنطن.

أضاف أن منفذ الهجوم شخص مريض للغاية، لافتا إلى أن رجال الخدمة السرية رفضوا الاستمرار في الحفل.

وتابع: "أن المهاجم لم يصل إلى منطقتنا ونالوا منه من مسافة بعيدة"، إذ أنه تم اعتقاله خلال حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض في واشنطن من قبل عناصر الأمن، وتعرض أحدهم للإصابة وهو بخير، مؤكد أن هناك محاولتين سابقتين لاغتياله، قائلا: "محاولات اغتيالي تتكرر".

وأشار إلى أن مبنى حفل العشاء لم يكن يتمتع بأمان كاف، إذ أنه سيتم مراجعة ظروف حادث إطلاق النار، داعيا الأمريكيين للالتزام مجددا بحل الخلافات سلميا بعيدا عن العنف.

وأوضح أن المشتبه به الذي نفذ حادث إطلاق النار خلال حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض في واشنطن كانت بحوزته أسلحة كثيرة.

وتابع: "أصيب ضابط واحد برصاصة وهو في حالة جيدة جدا وتحدثت إليه"، مؤكدا أن الحادث تُظهر الحاجة إلى الأمن في قاعة الاحتفال.

دونالد ترامب محاولة اغتيال ترامب إيران اغتيال ترامب البيت الأبيض إطلاق نار في البيت الأبيض

فيديو قد يعجبك



"بمشاركة مرموش".. مان سيتي يتأهل لنهائي كأس الاتحاد بعد الفوز على ساوثهامبتون
أنخفاض الحرارة وأمطار تمتد للقاهرة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
محاولة اغتيال ترامب.. الرئيس الأمريكي: المبنى غير مؤمن وكان يجب أن أنحني
"قُبلة" محمد سامي لـ مي عمر تثير تفاعلا.. وسوسن بدر تعلق - صورة
طبيب مشهور ووصفة مدمرة.. كيف بدأ الكابوس في فيلم "Side Effects"؟
أول مداخلة لـ شيرين بعد أزمتها الصحية: "إيدي كانت متلجة وغنيت وأنا مغمضة"
ترامب: تلقينا عرضاً إيرانياً "أفضل بكثير" بعد دقائق من إلغاء رحلة باكستان