طهران تتوعد بـ "رد قوي" وحاسم إذا استمر الحصار البحري الأمريكي

كتب : محمد جعفر

10:02 م 25/04/2026

إيران وأمريكا

حذرت القيادة العسكرية المشتركة الإيرانية في بيان يوم السبت من أنه إذا استمرت الولايات المتحدة في "حصارها البحري وأعمالها الإجرامية وقرصنتها في المنطقة"، فإن ذلك سيستفز رداً عسكرياً حاسماً من إيران.

تهديدات متبادلة وخسائر محتملة

وأضاف البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء الحكومية إرنا، أنه إذا جددت الولايات المتحدة وإسرائيل عدوانهما، فسوف يواجهان المزيد من الخسائر.

مستقبل المفاوضات غير واضح

لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت إيران والولايات المتحدة ستستأنفان المفاوضات قريبًا.
يذكر أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي غادر باكستان، الوسيط الرئيسي في المفاوضات بين البلدين، قبل ساعات قليلة، دون أي تصريح فوري بشأن إمكانية استئناف المحادثات.

تعليق أمريكي مفاجئ على مسار التفاوض

وبعد ذلك بوقت قصير، أعلن ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أنه ألغى إرسال مبعوثين أمريكيين إلى باكستان لإجراء مفاوضات.

