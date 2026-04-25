التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، السبت، قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد، ضمن زيارة عمل يقوم بها وفد رسمي إيراني برئاسته إلى العاصمة الباكستانية.

وتأتي الزيارة في إطار بحث مقترحات تتعلق باستئناف المحادثات مع الولايات المتحدة، حيث كان عراقجي قد وصل إلى إسلام آباد يوم الجمعة، في وقت يُنتظر فيه وصول المفاوضين الأميركيين.

كما نفت وسائل إعلام إيرانية رسمية لاحقاً عقد لقاء مباشر بين الولايات المتحدة وإيران، فيما أشارت مصادر باكستانية إلى عدم وجود خطط لعقد اجتماع بين عراقجي والمفاوضين الأميركيين في إسلام آباد.

في المقابل، كانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت قد ذكرت، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" يوم الجمعة، أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سيعقدان محادثات مع عراقجي.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريح لوكالة "رويترز" الجمعة، إن إيران تعتزم تقديم عرض يستهدف تلبية المطالب الأميركية، مضيفاً: "سيقدمون عرضاً وسنرى ما سيحدث".

وأشار ترامب إلى أنه لا يملك تفاصيل هذا العرض حتى الآن، مؤكداً في الوقت نفسه أن أي اتفاق يجب أن يتضمن تخلي إيران عن اليورانيوم المخصب، وضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.