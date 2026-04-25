أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن بلاده تعتزم نشر سفن كاسحة ألغام في البحر الأبيض المتوسط، مع إمكانية نقلها لاحقًا إلى مضيق هرمز عقب انتهاء الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

وأوضح بيستوريوس، في تصريحات لصحيفة "راينش بوست" يوم السبت، أن الخطة تشمل إرسال كاسحة ألغام إلى البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب تزويدها بسفينة قيادة وإمداد، دون تحديد موعد دقيق لمغادرة هذه السفن.

وأشار إلى أن تنفيذ مهمة نشر كاسحات الألغام في مضيق هرمز يتطلب الحصول على موافقة البرلمان الألماني، مؤكدًا أن قرار نشر جزء من الوحدات الألمانية مسبقًا في البحر الأبيض المتوسط يأتي بهدف توفير الوقت، والاستعداد السريع فور إقرار المهمة رسميًا.