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الجيش الإسرائيلي يُعلن استهداف مرافق لـ"حزب الله" في جنوب لبنان

كتب : وكالات

08:09 ص 10/06/2026

جنوب لبنان

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أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات جوية على مرافق تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مستهدفا 6 مواقع في مدينة صور.

وأوضح البيان، أن الغارات شملت منصات إطلاق محمّلة وجاهزة للاستخدام، ومواقع استخدمت لإطلاق طائرات مسيّرة انتحارية باتجاه القوات الإسرائيلية، إضافة إلى بنية تحتية أخرى وصفها بالإرهابية.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية يوم الثلاثاء عن سقوط 15 شهيدا وإصابة أكثر من 40 شخصا، وفق مصادر محلية، ما يعكس تصعيدا ملحوظا يطال مناطق سكنية وعلى رأسها صور وضواحيها.

وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت طائرتين مسيرتين أُطلقتا من جنوب لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وفقا لروسيا اليوم.

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إسرائيل ولبنان جنوب لبنان حزب الله إسرائيل

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