أفادت وكالة رويترز أن الولايات المتحدة طالبت بفرض عقوبات على دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي حلف "الناتو"، بسبب رفضهم تقديم الدعم للعمليات العسكرية الأمريكية في الحرب على إيران.

تعليق عضوية إسبانيا بحلف الأطلسي بسبب حرب إيران

ونقلت الوكالة عن مسؤول أمريكي أن رسالة بريد إلكتروني داخلية في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تضمنت خيارات لمعاقبة دول بالحلف يعتقد أنها لم تقدم دعما كافيا، ومن بينها إمكانية تعليق عضوية إسبانيا في الناتو، بالإضافة إلى إعادة النظر في الموقف الأمريكي بشأن مطالبة المملكة المتحدة بالسيادة على جزر فوكلاند.

وبحسب المسؤول أمريكي، فإن المذكرة الداخلية أبدت خيبة أمل من ما وُصف بتردد بعض الدول الأعضاء أو رفضها منح الولايات المتحدة تسهيلات عسكرية، مثل الوصول إلى القواعد أو استخدام الأجواء في إطار العمليات المرتبطة بالحرب.