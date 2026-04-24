رويترز: واشنطن تدرس فرض عقوبات ضد دول في الناتو بسبب موقفها من حرب إيران

كتب : وكالات

06:54 م 24/04/2026

تعليق عضوية إسبانيا بحلف الأطلسي

أفادت وكالة رويترز أن الولايات المتحدة طالبت بفرض عقوبات على دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي حلف "الناتو"، بسبب رفضهم تقديم الدعم للعمليات العسكرية الأمريكية في الحرب على إيران.

تعليق عضوية إسبانيا بحلف الأطلسي بسبب حرب إيران

ونقلت الوكالة عن مسؤول أمريكي أن رسالة بريد إلكتروني داخلية في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تضمنت خيارات لمعاقبة دول بالحلف يعتقد أنها لم تقدم دعما كافيا، ومن بينها إمكانية تعليق عضوية إسبانيا في الناتو، بالإضافة إلى إعادة النظر في الموقف الأمريكي بشأن مطالبة المملكة المتحدة بالسيادة على جزر فوكلاند.
وبحسب المسؤول أمريكي، فإن المذكرة الداخلية أبدت خيبة أمل من ما وُصف بتردد بعض الدول الأعضاء أو رفضها منح الولايات المتحدة تسهيلات عسكرية، مثل الوصول إلى القواعد أو استخدام الأجواء في إطار العمليات المرتبطة بالحرب.

حلف الناتو تعليق عضوية إسبانيا الولايات المتحدة حرب إيران إيران وأمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"معادلة رونالدو".. رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح مع ليفربول أمام كريستال بالاس
رياضة عربية وعالمية

"معادلة رونالدو".. رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح مع ليفربول أمام كريستال بالاس
"بعد 13 عاما".. تقارير تكشف موقف ريال مدريد من تعيين مورينيو مديرا فنيا
رياضة عربية وعالمية

"بعد 13 عاما".. تقارير تكشف موقف ريال مدريد من تعيين مورينيو مديرا فنيا
بعد جراحة سرية.. نتنياهو يعلن للمرة الأولى إصابته بسرطان البروستاتا
شئون عربية و دولية

بعد جراحة سرية.. نتنياهو يعلن للمرة الأولى إصابته بسرطان البروستاتا
غياب 6 لاعبين.. ضربة موجعة لبيراميدز قبل مواجهة الأهلي
رياضة محلية

غياب 6 لاعبين.. ضربة موجعة لبيراميدز قبل مواجهة الأهلي
هل يلتقي باسم سمرة بـ محمد رمضان في السباق الرمضاني لعام 2027؟
مسرح و تليفزيون

هل يلتقي باسم سمرة بـ محمد رمضان في السباق الرمضاني لعام 2027؟

عاجل| سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بحلول التعاملات المسائية
الرئيس السيسي: ضرورة تطبيق شامل وغير انتقائي لمنع الانتشار النووي في المنطقة
سلام بقوة السلاح.. لماذا هندست واشنطن محادثات مرحلية بين لبنان وإسرائيل؟