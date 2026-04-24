إعلان

ماكرون: فرنسا تدعم جهود لبنان لترسيخ السيادة وحصر السلاح بيد الدولة

كتب : وكالات

06:53 م 24/04/2026

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه أجرى اتصالات مع كل من الرئيس اللبناني والرئيس السوري وولي عهد الأردن، على هامش اجتماع المجلس الأوروبي غير الرسمي في قبرص، لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة.

وأكد ماكرون، أنه بات من الضروري، أكثر من أي وقت مضى، العمل على وضع أجندة مشتركة تقوم على السيادة والاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن المنطقة يمكن أن تصبح حلقة مركزية في سلاسل الإمداد بين الجانبين بما يخدم مصالح الشعوب والاقتصادات.

وشدد الرئيس الفرنسي، على أن بلاده ستواصل دعم السلطات اللبنانية في جهودها الرامية إلى ترسيخ السيادة، وحصر السلاح بيد الدولة، وصون وحدة الأراضي اللبنانية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ماكرون لبنان وإسرائيل اجتماع المجلس الأوروبي الشرق الأوسط

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أحمد كريمة عن "نظام الطيبات": التحليل والتحريم في الأكل والشرب بيد الله
أخبار مصر

من التأسيس للتحدي بحفل "أم كلثوم".. الأهلي في مواجهة الإنجليز
رياضة محلية

من القصور الملكية إلى متاحف عالمية.. 5 تحف معمارية تفتح أبوابها للجمهور
علاقات

بعد جراحة سرية.. نتنياهو يعلن للمرة الأولى إصابته بسرطان البروستاتا
شئون عربية و دولية

غياب 6 لاعبين.. ضربة موجعة لبيراميدز قبل مواجهة الأهلي
رياضة محلية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بحلول التعاملات المسائية
الرئيس السيسي: ضرورة تطبيق شامل وغير انتقائي لمنع الانتشار النووي في المنطقة
سلام بقوة السلاح.. لماذا هندست واشنطن محادثات مرحلية بين لبنان وإسرائيل؟