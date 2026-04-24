قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه أجرى اتصالات مع كل من الرئيس اللبناني والرئيس السوري وولي عهد الأردن، على هامش اجتماع المجلس الأوروبي غير الرسمي في قبرص، لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة.

وأكد ماكرون، أنه بات من الضروري، أكثر من أي وقت مضى، العمل على وضع أجندة مشتركة تقوم على السيادة والاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن المنطقة يمكن أن تصبح حلقة مركزية في سلاسل الإمداد بين الجانبين بما يخدم مصالح الشعوب والاقتصادات.

وشدد الرئيس الفرنسي، على أن بلاده ستواصل دعم السلطات اللبنانية في جهودها الرامية إلى ترسيخ السيادة، وحصر السلاح بيد الدولة، وصون وحدة الأراضي اللبنانية.