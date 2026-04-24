أفادت وسائل إعلام باكستانية رسمية، اليوم الجمعة، بأن العاصمة إسلام آباد تترقب، الليلة، وصول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في زيارة دبلوماسية حاسمة تهدف إلى إجراء محادثات مباشرة مع المسؤولين الباكستانيين؛ حيث تسعى طهران من خلال هذه الزيارة إلى تعزيز التنسيق مع الجانب الباكستاني بصفته "وسيطا رئيسيا" في ملف التهدئة مع أمريكا.

تأكيدات دولية على الزيارة

وفي سياق متصل، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر حكومي باكستاني، أن الوزير الإيراني سيصل إلى إسلام آباد مساء اليوم الجمعة، لبدء المباحثات فور وصوله، حيث تأتي هذه الخطوة في وقت حساس تزداد فيه الحاجة لتأمين القنوات الديبلوماسية الخلفية وضمان عدم إنزلاق المنطقة نحو تصعيد جديد.

وفد رفيع لإنقاذ التهدئة

من جانبها، كشفت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصادر باكستانية وإيرانية، أن طهران قررت إرسال وفد رفيع المستوى لإجراء هذه المحادثات، في إشارة واضحة إلى الأهمية الإستراتيجية التي تُوليها إيران لدور الوسيط الباكستاني، إذ تُركز الأجندة المرتقبة على بحث سُبل الحفاظ على الهدنة القائمة بين طهران وواشنطن وتجنب أي احتكاكات ميدانية قد تهدد استقرار الإقليم.

آمال الاستقرار الإقليمي

بحسب المصادر، فإن المباحثات ستتناول بعمق تطورات ملف وقف إطلاق النار والجهود الدبلوماسية التي تبذلها إسلام آباد لتقريب وجهات النظر، وسط تطلعات إقليمية بأن تنجح هذه الزيارة في نزع فتيل الأزمة وتثبيت دعائم السلام في المنطقة في أقرب وقت ممكن.