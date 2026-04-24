البابا ليو يدعو واشنطن وطهران إلى مواصلة محادثات السلام

كتب : وكالات

11:35 ص 24/04/2026 تعديل في 12:20 م

البابا لاون الرابع عشر

دعا البابا ليو الرابع عشر الولايات المتحدة وإيران إلى الاستمرار في محادثات السلام الرامية إلى إنهاء الحرب، مشيراً إلى أن الصراع تسبب في معاناة واسعة للمدنيين، خاصة داخل إيران.

وجاءت هذه التصريحات في أعقاب توتر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وجّه انتقادات حادة للبابا بسبب مواقفه المعارضة للحرب.

وخلال حديثه على متن الطائرة أثناء عودته إلى روما بعد جولة شملت عدة دول أفريقية، شدد البابا على ضرورة مواصلة الحوار، داعياً جميع الأطراف إلى تكثيف جهودها من أجل تعزيز السلام، وتجنب التصعيد، والالتزام بالقانون الدولي.

وأكد أنه، بصفته رجل دين، لا يمكنه تأييد الحرب، مشيراً إلى أهمية البحث عن حلول قائمة على الحوار وثقافة السلام، بدلاً من الكراهية والانقسام.

كما استحضر حادثة إنسانية خلال حديثه، حيث كشف أنه كان يحتفظ بصورة لطفل مسلم في لبنان رفع لافتة ترحيب به خلال زيارته السابقة، لافتاً إلى أن هذا الطفل قُتل لاحقاً في الحرب، في إشارة إلى كلفة الصراع على المدنيين.

الفاتيكان الولايات المتحدة إيران الحرب السلام

فيديو قد يعجبك



لماذا نشعر بالجوع أحيانًا دون حاجة حقيقية للطعام؟ 3 أسباب خفية تتحكم في
نصائح طبية

لماذا نشعر بالجوع أحيانًا دون حاجة حقيقية للطعام؟ 3 أسباب خفية تتحكم في
غياب 6 لاعبين.. ضربة موجعة لبيراميدز قبل مواجهة الزمالك
رياضة محلية

غياب 6 لاعبين.. ضربة موجعة لبيراميدز قبل مواجهة الزمالك
لحظة وصول جثمان الدكتور ضياء العوضي من الإمارات استعداداً لصلاة الجنازة
أخبار المحافظات

لحظة وصول جثمان الدكتور ضياء العوضي من الإمارات استعداداً لصلاة الجنازة
التوقيت الصيفي 2026.. ما الذي يحدث لجسمك عند تغيير الساعة؟
نصائح طبية

التوقيت الصيفي 2026.. ما الذي يحدث لجسمك عند تغيير الساعة؟
قاضٍ أمريكي يفرج عن أم مصرية وأطفالها بعد 10 أشهر احتجاز لتورط الأب في
شئون عربية و دولية

قاضٍ أمريكي يفرج عن أم مصرية وأطفالها بعد 10 أشهر احتجاز لتورط الأب في

حتى 96 قرشا.. سعر الدولار يرتفع مقابل الجنيه في 10 بنوك خلال أسبوع
صراع على تعريف الحل.. لماذا تحولت هدنة حرب إيران إلى مأزق مستدام؟
سلام بقوة السلاح.. لماذا هندست واشنطن محادثات مرحلية بين لبنان وإسرائيل؟