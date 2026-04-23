كشفت المدعية العامة الأمريكية جانين بيرو، عن تنفيذ عملية مداهمة كبيرة نفذتها فرقة مكافحة مراكز الاحتيال، استهدفت منظمات إجرامية أجنبية متهمة بالاحتيال على أمريكيين بمليارات الدولارات.

BREAKING: U.S. Attorney Jeanine Pirro reveals a major takedown by the Scam Center Strike Force targeting overseas criminal organizations that have been defrauding Americans for BILLIONS of dollars:



— Fox News (@FoxNews) April 23, 2026

وقالت بيرو في مؤتمر صحفي نقله موقع "فوكس نيوز" اليوم الخميس، إنه تم توجيه اتهامات إلى قيادات صينيين أداروا مجمعًا للاحتيال في بورما، حيث تم الاتجار بآلاف الأشخاص واستعبادهم وتعريضهم للضرب، ثم إجبارهم على تنفيذ عمليات احتيال تستهدف مواطنين أمريكيين.

وأضافت المدعية العامة الأمريكية، أن هؤلاء الأفراد أمروا بانتحال صفة بنوك أمريكية وقسم شرطة مدينة نيويورك، بهدف سرقة مدخرات الأمريكيين.