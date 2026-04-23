بمليارات الدولارات.. مدعية أمريكية تتهم قيادات صينية بالاحتيال على أمريكيين

كتب : وكالات

09:38 م 23/04/2026

المدعية العامة الأمريكية جانين بيرو

كشفت المدعية العامة الأمريكية جانين بيرو، عن تنفيذ عملية مداهمة كبيرة نفذتها فرقة مكافحة مراكز الاحتيال، استهدفت منظمات إجرامية أجنبية متهمة بالاحتيال على أمريكيين بمليارات الدولارات.

وقالت بيرو في مؤتمر صحفي نقله موقع "فوكس نيوز" اليوم الخميس، إنه تم توجيه اتهامات إلى قيادات صينيين أداروا مجمعًا للاحتيال في بورما، حيث تم الاتجار بآلاف الأشخاص واستعبادهم وتعريضهم للضرب، ثم إجبارهم على تنفيذ عمليات احتيال تستهدف مواطنين أمريكيين.

وأضافت المدعية العامة الأمريكية، أن هؤلاء الأفراد أمروا بانتحال صفة بنوك أمريكية وقسم شرطة مدينة نيويورك، بهدف سرقة مدخرات الأمريكيين.

