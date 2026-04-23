تقارير: تنسيق سعودي إيراني يسهم في تثبيت الاستقرار بلبنان

كتب : وكالات

07:54 م 23/04/2026

حرب إسرائيل على لبنان

أفادت مصادر دبلوماسية لقناة الجديد اللبنانية، بوجود تنسيق سعودي - إيراني ساهم إلى حد بعيد في تثبيت الاستقرار الداخلي في لبنان.

وقالت المصادر الدبلوماسية اللبنانية، إن الرياض عملت عبر وزير خارجيتها ومن خلال عواصم القرار على تثبيت الهدنة في لبنان ودعم وقف إطلاق النار.

وأشارت المصادر اللبنانية، إلى أن المملكة العربية السعودية تعمل من خلال لقاءات الأمير يزيد بن فرحان في لبنان على تعزيز الاستقرار، عبر تخفيض حدة الخطاب السياسي، تمهيدًا لمرحلة ما بعد الحرب.

وأضافت المصادر اللبنانية، أن السعودية تركز أيضًا على العنوان الأساسي في لبنان، وهو الحفاظ على اتفاق الطائف وتنفيذ كافة بنوده، إلى جانب إقرار قانون انتخابي جديد.

ولفتت المصادر الدبلوماسية، إلى أن لقاء المبعوث السعودي الأمير يزيد بن فرحان مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري كان طويلًا ومثمرًا، مع توقعات بتطور التنسيق بين الرئاسات الثلاث بعد فترة من الفتور.

كما نقلت المصادر أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أبلغ الأمير يزيد بن فرحان أن لبنان لن يمضي في السلام إلا بعد المملكة العربية السعودية.

