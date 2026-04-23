إسرائيل: ننتظر موافقة أمريكية لإبادة سلالة خامنئي وإعادة إيران للعصر الحجري

كتب : وكالات

06:37 م 23/04/2026

إيران وإسرائيل

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي مستعد لاستئناف الحرب على إيران وتوجيه ضربات قوية للمناطق الأكثر حساسية في طهران.

وأكد كاتس خلال اجتماعا خاصا مع قادة جيش الاحتلال اليوم الخميس، أن إسرائيل تنتظر "ضوءًا أخضر من الولايات المتحدة" لإتمام القضاء على سلالة خامنئي وإعادة إيران إلى العصر المظلم والحجر.

أوضح الوزير أن إسرائيل على أهبة الاستعداد لاستئناف الحملة المباشرة ضد إيران، قائلًا: "إن الهجوم القادم سيكون مختلفًا وقاتلًا وسيؤدي إلى انهيار أسس النظام الإيراني".

وأضاف كاتس:"إسرائيل مستعدة لاستئناف الحرب ضد إيران لقد تم تحديد الأهداف بالفعل.. أولاً وقبل كل شيء، لإتمام القضاء على أسرة خامنئي، مُدبّر خطة التدمير ضد إسرائيل".

