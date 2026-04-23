قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الحملة العسكرية الأمريكية والإسرائيلية في إيران جعلت النظام في حالة فوضى.

وأضاف ترمب في تصريحات لشبكة إم إس ناو اليوم الخميس، "أن القيادة في إيران باتت غير واضحة بعد أن أزحت القوات الأمريكية 3 مستويات قيادية وكل من كان قريبا منها".

وأكد الرئيس الأمريكي، أن إيران لم تعد المتنمر في الشرق الأوسط، لافتًا إلى أنه لم يعد أحد يريد مساعدتها بسبب لم تعد تمتلك عامل الردع.

وفي وقت سابق من اليوم، قال ترامب في منشور له على منصة "تروث سوشيال"، إن بلاده تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز.

وأكد الرئيس الأمريكي، أن أي سفينة لا يمكنها الدخول أو الخروج من الممر دون موافقة البحرية الأمريكية، مضيفا أن المضيق مغلق بإحكام وإعادة فتحه مرهونة بالتوصل إلى اتفاق مع إيران.