ترامب: إيران لم تعد المتنمر في الشرق الأوسط ولا أحد يريد مساعدتها

كتب : وكالات

05:39 م 23/04/2026

لرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الحملة العسكرية الأمريكية والإسرائيلية في إيران جعلت النظام في حالة فوضى.

وأضاف ترمب في تصريحات لشبكة إم إس ناو اليوم الخميس، "أن القيادة في إيران باتت غير واضحة بعد أن أزحت القوات الأمريكية 3 مستويات قيادية وكل من كان قريبا منها".

وأكد الرئيس الأمريكي، أن إيران لم تعد المتنمر في الشرق الأوسط، لافتًا إلى أنه لم يعد أحد يريد مساعدتها بسبب لم تعد تمتلك عامل الردع.

وفي وقت سابق من اليوم، قال ترامب في منشور له على منصة "تروث سوشيال"، إن بلاده تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز.

وأكد الرئيس الأمريكي، أن أي سفينة لا يمكنها الدخول أو الخروج من الممر دون موافقة البحرية الأمريكية، مضيفا أن المضيق مغلق بإحكام وإعادة فتحه مرهونة بالتوصل إلى اتفاق مع إيران.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لحظة بلحظة.. الزمالك ضد بيراميدز في الدوري المصري
رياضة محلية

لحظة بلحظة.. الزمالك ضد بيراميدز في الدوري المصري
مدبولي: 204 مصانع تعمل و173 تحت الإنشاء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
أخبار مصر

مدبولي: 204 مصانع تعمل و173 تحت الإنشاء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
بدء إنشاء 8 دورانات مرورية جديدة أسفل مسار مترو الإسكندرية
أخبار المحافظات

بدء إنشاء 8 دورانات مرورية جديدة أسفل مسار مترو الإسكندرية

فيديو| معجب يهدي آن هاثاواي نسخة من القرآن الكريم بعد قولها "ان شاء الله"
زووم

فيديو| معجب يهدي آن هاثاواي نسخة من القرآن الكريم بعد قولها "ان شاء الله"
مصر و7 دول عربية وإسلامية تدين انتهاكات إسرائيل بالمسجد الأقصى والضفة
شئون عربية و دولية

مصر و7 دول عربية وإسلامية تدين انتهاكات إسرائيل بالمسجد الأقصى والضفة

إيران: نقل طاقم السفينة الإيرانية التي احتجزها الأمريكيون إلى سلطنة عمان
لماذا قفز الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم؟
الأرصاد: طقس بارد ليلًا وشبورة كثيفة وأمطار متوقعة الأيام المقبلة