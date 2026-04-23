يعتزم حلف شمال الأطلسي (الناتو) عدم الاعتماد على الطائرات الأمريكية، وذلك أثناء تجديده لأسطول طائرات الاستطلاع، وذلك بحسب مصادر داخل الحلف.

وأكدت مصادر بالناتو لوكالة الأنباء الألمانية، في تقرير أولي لصحيفة لا ليتر أن الأسطول المستقبلي لطائرات نظام الإنذار والتحكم المحمول جوا سوف يتألف من طائرات من شركة بومباردييه الكندية، مجهزة بنظام الاستطلاع جلوبال آي ونظام إنذار مبكر من تطوير شركة ساب السويدية.

ومن المتوقع أن يتضمن الطلب ما يصل إلى 12 طائرة من طراز جلوبال 6000 أو جلوبال 6500 التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.

ولم ينف أو يؤكد متحدث باسم الناتو هذه المعلومات.

وكان في السابق قد تردد أنه من المتوقع اتخاذ قرار نهائي خلال قمة الناتو في أنقرة المقررة في يوليو المقبل.