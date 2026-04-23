شيع العشرات من المواطنين في قرية الطيري جنوبي لبنان جثمان الصحفية أمل خليل، بعد أن لقيت مصرعها جراء غارة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وحمل المشيعون نعش المراسلة ملفوفا بالعلم اللبناني، وقد وضعت فوقه خوذة صحفية، ليُحمل عبر الحشد المكتظ وسط أجواء خيم عليها الحزن.

وانهمرت دموع الحاضرين خلال مراسم التشييع، بينما ردد المشاركون هتافات غاضبة قائلين "الموت لإسرائيل".

كواليس مقتل الصحفية أمل خليل

ولقيت مراسلة صحيفة الأخبار اليومية حتفها يوم الأربعاء، إثر غارة جوية شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلا كانت قد احتمت داخله، في أثناء أدائها لعملها في التغطية الميدانية للحرب الدائرة بين إسرائيل وحزب الله.

وعقب الهجوم، تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال جثتها من تحت الأنقاض بعد مرور ساعات على الاستهداف، في حين زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الحادثة لا تزال قيد التحقيق.

تهديدات سبقت مقتل الصحفية أمل خليل

وأكد علي خليل شقيق المراسلة الراحلة أن هذه الحادثة لم تكن التهديد الأول لحياة شقيقته، مصرحا لوكالة "أسوشيتد برس" "ليست هذه المرة الأولى التي يهدد فيها الإسرائيليون أمل".

وأوضح أن توجيه 3 ضربات في غضون ساعة ونصف أو ساعتين يعد دليلا على أن الإسرائيليين يعتزمون اغتيال أمل خليل.

وكانت الراحلة قد صرحت في وقت سابق، بتلقيها رسائل تهديد من رقم هاتف إسرائيلي. فيما لم يتضح ما إذا كانت هذه الرسائل صادرة عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أو مسؤول إسرائيلي، أو أفراد.