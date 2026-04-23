للتحقيق في جرائم حرب إسرائيلية.. لبنان يدرس الانضمام إلى الجنائية الدولية

كتب : محمود الطوخي

06:28 م 23/04/2026

نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري

يبحث مجلس الوزراء اللبناني مسألة الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية بهدف ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والانتهاكات الإنسانية.

وصرح نائب رئيس الوزراء اللبناني طارق متري الخميس، بأن الوزراء بحثوا إمكانية الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، موضحا أن هذه الخطوة التي تُعنى بمحكمة دائمة تختص بمحاكمة الأفراد المتورطين في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية، ستكون "لفترة محددة".

أهمية الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية

وتُعد هذه المداولات تحولا مهما في سياسة البلاد، بالنظر إلى أن لبنان لا يندرج حاليا ضمن الدول الأعضاء.

وأشار متري إلى أن اتخاذ هذا القرار من شأنه أن يمنح المحكمة الجنائية الدولية الصلاحية اللازمة من أجل "التحقيق في جرائم الحرب والجرائم الإنسانية التي ارتُكبت على الأراضي اللبنانية".

المحكمة الجنائية الدولية وجرائم جيش الاحتلال

وتأتي هذه التحركات الرسمية في ظل اتهامات صريحة وجهتها الحكومة اللبنانية إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب واقتراف انتهاكات متكررة للقانون الدولي، خلال الحرب الأخيرة التي اندلعت بينه وبين حزب الله.

فيديو قد يعجبك



"طبق السلطة" يدخل دائرة الغلاء.. زيادات الخضروات تضغط على ميزانية الأسر
"طبق السلطة" يدخل دائرة الغلاء.. زيادات الخضروات تضغط على ميزانية الأسر
فيديو مفبرك يثير الجدل.. الأمن يكشف حقيقة فوضى أسوان ويضبط ناشره
فيديو مفبرك يثير الجدل.. الأمن يكشف حقيقة فوضى أسوان ويضبط ناشره
لحظة بلحظة.. الزمالك ضد بيراميدز في الدوري المصري
لحظة بلحظة.. الزمالك ضد بيراميدز في الدوري المصري
فيديو| معجب يهدي آن هاثاواي نسخة من القرآن الكريم بعد قولها "ان شاء الله"
فيديو| معجب يهدي آن هاثاواي نسخة من القرآن الكريم بعد قولها "ان شاء الله"
"الكودا".. حيتان العنبر تفاجئ العلماء بنظام تواصل يشبه لغة البشر
"الكودا".. حيتان العنبر تفاجئ العلماء بنظام تواصل يشبه لغة البشر

إيران: نقل طاقم السفينة الإيرانية التي احتجزها الأمريكيون إلى سلطنة عمان
لماذا قفز الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم؟
الأرصاد: طقس بارد ليلًا وشبورة كثيفة وأمطار متوقعة الأيام المقبلة