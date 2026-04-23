يبحث مجلس الوزراء اللبناني مسألة الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية بهدف ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والانتهاكات الإنسانية.

وصرح نائب رئيس الوزراء اللبناني طارق متري الخميس، بأن الوزراء بحثوا إمكانية الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، موضحا أن هذه الخطوة التي تُعنى بمحكمة دائمة تختص بمحاكمة الأفراد المتورطين في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية، ستكون "لفترة محددة".

أهمية الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية

وتُعد هذه المداولات تحولا مهما في سياسة البلاد، بالنظر إلى أن لبنان لا يندرج حاليا ضمن الدول الأعضاء.

وأشار متري إلى أن اتخاذ هذا القرار من شأنه أن يمنح المحكمة الجنائية الدولية الصلاحية اللازمة من أجل "التحقيق في جرائم الحرب والجرائم الإنسانية التي ارتُكبت على الأراضي اللبنانية".

المحكمة الجنائية الدولية وجرائم جيش الاحتلال

وتأتي هذه التحركات الرسمية في ظل اتهامات صريحة وجهتها الحكومة اللبنانية إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب واقتراف انتهاكات متكررة للقانون الدولي، خلال الحرب الأخيرة التي اندلعت بينه وبين حزب الله.