مصر تبدأ إجراءات نقل جثمان ضياء العوضي من دبي للقاهرة

كتب : وكالات

01:19 م 23/04/2026 تعديل في 01:19 م

الطبيب ضياء العوضي

أكد مصدر دبلوماسي، الخميس، أن الجهات المصرية ستتولى نقل جثمان الطبيب ضياء العوضي من مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة، وذلك عقب اعتماد النيابة العامة في دبي إجراءات تسليمه إلى القنصلية المصرية، تمهيدًا لنقله إلى القاهرة لدفنه.

وأشار المصدر إلى أن السلطات الإماراتية انتهت من التحقيق في ظروف وفاة الطبيب المصري داخل أحد فنادق دبي، وتأكدت من عدم وجود شبهة جنائية، موضحًا أن القنصلية المصرية في دبي تواصل التنسيق مع الجهات المختصة لتسريع نقل الجثمان إلى مصر، استجابة لرغبة أسرته.

وتسلمت القنصلية العامة المصرية في دبي التقرير الطبي الصادر عن الجهات الإماراتية بشأن حالة الطبيب ضياء العوضي، والذي أكد أن الوفاة طبيعية وخالية من أي شبهة جنائية، موضحًا أن السبب يعود إلى جلطة قلبية مفاجئة أدت إلى وفاته.

كما قام القطاع القنصلي بوزارة الخارجية بإبلاغ أسرة الراحل بمضمون التقرير الطبي، مشيرًا إلى أن القنصلية المصرية في دبي تعمل على استكمال الإجراءات اللازمة لنقل الجثمان في أقرب وقت.

ضياء العوضي دبي الإمارات القاهرة القنصلية المصرية وزارة الخارجية

فيديو قد يعجبك



شعبة الخضروات: انخفاض مرتقب في أسعار الطماطم خلال 24 ساعة
اقتصاد

شعبة الخضروات: انخفاض مرتقب في أسعار الطماطم خلال 24 ساعة
"سيبوني أحب".. صرخة هاني شاكر التي أغضبت عبدالحليم حافظ
زووم

"سيبوني أحب".. صرخة هاني شاكر التي أغضبت عبدالحليم حافظ
أسعار ومواصفات أرخص سيارة "زيرو" تقدمها كيا بالسوق المصري.. تعرف عليها
أخبار السيارات

أسعار ومواصفات أرخص سيارة "زيرو" تقدمها كيا بالسوق المصري.. تعرف عليها
بعد تطبيق التوقيت الصيفي.. تعرف على مواقيت الصلاة
أخبار

بعد تطبيق التوقيت الصيفي.. تعرف على مواقيت الصلاة

خالد يوسف رئيس لجنة تحكيم بمهرجان "روتردام" وضيف شرف "عنابة"
زووم

خالد يوسف رئيس لجنة تحكيم بمهرجان "روتردام" وضيف شرف "عنابة"

