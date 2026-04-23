الخطوط الجوية القطرية تعلن استئناف رحلاتها في الشرق الأوسط

أعلنت الخطوط الجوية القطرية استئناف تشغيل رحلاتها بين الدوحة وعدد من الوجهات الرئيسية في الشرق الأوسط، مع إعادة تسيير رحلات يومية إلى الإمارات العربية المتحدة وسوريا.

وقالت الخطوط الجوية القطرية في بيان لها على موقع إكس أنه: "اعتبارًا من 23 أبريل 2026، ستستأنف الشركة رحلاتها اليومية إلى دبي والشارقة ، على أن تبدأ خدمة يومية إلى دمشق اعتبارًا من 1 مايو 2026".

وتابعت الخطوط الجوية القطرية في بيانها: "يأتي هذا الاستئناف ضمن خطة تدريجية لإعادة تشغيل شبكة رحلات الخطوط الخطوط الجوية القطرية العالمية، وذلك بعد إعلانها في منتصف أبريل عن توسيع جدول رحلاتها اعتبارًا من 16 يونيو 2026 ليشمل أكثر من 150 وجهة عبر ست قارات".

وأضافت: "تنصح الخطوط الجوية القطرية المسافرين بمتابعة موقعها الإلكتروني الرسمي أو التطبيق بشكل منتظم، والتأكد من تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم.

وحسب الخطوط الجوية القطرية فإنه "في حال وجود حجز مؤكد بتاريخ سفر بين 28 فبراير و15 سبتمبر 2026، يمكن للمسافرين الاستفادة من المزايا التالية: تغيير موعد السفر مجانًا إلى تاريخ جديد حتى 31 أكتوبر 2026، عند إعادة الحجز على رحلات تديرها الشركة، وذلك وفقًا لتوفر المقاعد والمواسم السعرية".

وتابعت أنه "في حال تأثر الرحلة، يظل المسافر مؤهلًا لإجراء تغييرات إضافية دون رسوم حتى 31 أكتوبر 2026. واسترداد قيمة التذكرة غير المستخدمة، مع العلم أن عملية الاسترداد قد تستغرق حتى 28 يوم عمل".

وأوضحت الشركة في بيانها أيضًا: ":يرجى ملاحظة أن جداول الرحلات قد تخضع للتغيير أو الإلغاء لأسباب تشغيلية أو تنظيمية أو تتعلق بالسلامة أو ظروف خارجة عن إرادة الشركة".