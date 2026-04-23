فرنسا وبريطانيا توقعان اتفاقًا لوقف عبور المهاجرين عبر بحر المانش

من المقرر أن يتم إرسال أفراد شرطة مكافحة الشغب البريطانية إلى الشواطئ الفرنسية لوقف عبور المهاجرين لبحر المانش، وذلك ضمن اتفاق جديد بقيمة مليارات الدولارات مع المملكة المتحدة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية ( بي ايه ميديا) أنه من المتوقع أن توقع وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود اتفاقا لمدة ثلاثة أعوام بقيمة 662 مليون جنيه إسترليني (893 مليون دولار) مع فرنسا اليوم الخميس، ينص على تشكيل فرقة من 50 من رجال الشرطة المدربين على " أساليب مكافحة الشغب والتجمع" لمواجهة العنف " والحشود العدائية" على حافة المياه، وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات لمنع المهاجرين من ركوب القوارب.

وقالت وزارة الداخلية إن عدد رجال الشرطة الذين يتم إرسالهم لوقف محاولات الوصول من شمال فرنسا إلى بريطانيا سيرتفع بنسبة 42% عندما يدخل الاتفاق حيز التنفيذ خلال الصيف.

وأضافت الحكومة البريطانية أن جزءا من التمويل سيكون مشروطا بخفض عدد من يصلون لأول مرة منذ بدء أزمة الهجرة.

وينص الاتفاق، الذي سيتم العمل به حتى مارس 2029، على تقديم المملكة المتحدة 501 مليون جنيه استرليني لتمويل خمس وحدات شرطية وأنشطة إنفاذ القانون على الشواطئ الفرنسية- على أن يتم دفع 160 مليون جنيه إسترليني إضافية في حال نجحت الأساليب الجديدة في خفض عدد من يصلون عبر بحر المانش.