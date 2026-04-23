إعلان

بعد قليل.. رئيس الوزراء يفتتح 9 مصانع جديدة بالمنطقة الصناعية في السخنة

كتب : أحمد الجندي

10:49 ص 23/04/2026

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يفتتح الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، 9 مصانع جديدة بالمنطقة الصناعية في العين السخنة، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز مناخ الاستثمار.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد مساء أمس بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا مع حسن رداد، وزير العمل، لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة، ومتابعة جهودها في تنفيذ خطط الدولة لدعم سوق العمل.

وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية الاستمرار في تطوير سياسات سوق العمل، وتعزيز برامج التدريب والتأهيل، بما يسهم في تلبية احتياجات سوق العمل، ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير العمل رؤية الوزارة، التي تستهدف بناء سوق عمل كفء ومنظم وآمن، يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي ويواكب متطلبات التنمية الشاملة، مع التركيز على تنمية المهارات ورفع كفاءة القوى العاملة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رئيس الوزراء المنطقة الصناعية بالسخنة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس استثمارات مصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تهديد مباشر للهدنة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يحرق منازل جنوب لبنان
شئون عربية و دولية

تهديد مباشر للهدنة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يحرق منازل جنوب لبنان

الدولار يواصل الارتفاع مقابل الجنيه خلال منتصف تعاملات اليوم
أخبار البنوك

الدولار يواصل الارتفاع مقابل الجنيه خلال منتصف تعاملات اليوم
تخفيف عقوبة السائحِ الكويتي في حادث كوبري أكتوبر للحبسِ سنة بدلا من 3 سنوات
حوادث وقضايا

تخفيف عقوبة السائحِ الكويتي في حادث كوبري أكتوبر للحبسِ سنة بدلا من 3 سنوات
إبراهيم عادل يتوقع بطل الدوري.. ويكشف الفارق بين جماهير الأهلي والزمالك
رياضة محلية

إبراهيم عادل يتوقع بطل الدوري.. ويكشف الفارق بين جماهير الأهلي والزمالك
ارتفاع أسعار الدواجن وانخفاض البيض اليوم بالأسواق (موقع رسمي)
اقتصاد

ارتفاع أسعار الدواجن وانخفاض البيض اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يواصل الانخفاض ببداية تعاملات الخميس
"أجواء متقلبة".. الأرصاد: ارتفاع في الحرارة ورياح مثيرة للأتربة حتى الثلاثاء