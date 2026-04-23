يفتتح الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، 9 مصانع جديدة بالمنطقة الصناعية في العين السخنة، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز مناخ الاستثمار.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد مساء أمس بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا مع حسن رداد، وزير العمل، لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة، ومتابعة جهودها في تنفيذ خطط الدولة لدعم سوق العمل.

وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية الاستمرار في تطوير سياسات سوق العمل، وتعزيز برامج التدريب والتأهيل، بما يسهم في تلبية احتياجات سوق العمل، ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير العمل رؤية الوزارة، التي تستهدف بناء سوق عمل كفء ومنظم وآمن، يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي ويواكب متطلبات التنمية الشاملة، مع التركيز على تنمية المهارات ورفع كفاءة القوى العاملة.