إقالة وزير البحرية الأمريكي جون فيلان بقرار مفاجئ

أُقيل وزير البحرية الأمريكي جون فيلان من منصبه الأربعاء، بحسب ما نقلته ستة مصادر مطلعة، في ظل توترات متصاعدة مع وزير الدفاع بيت هيجسيث، على خلفية الخلاف حول تنفيذ إصلاحات برنامج بناء السفن، إضافة إلى طبيعة تواصله المباشر مع الرئيس دونالد ترامب.

وأعلن المتحدث باسم البنتاجون شون بارنيل أن فيلان سيغادر منصبه بشكل فوري، في خطوة جاءت بشكل مفاجئ، تزامنًا مع تنفيذ البحرية الأمريكية حصارًا على الموانئ الإيرانية خلال فترة وقف إطلاق النار.

وكشفت مصادر أن هيجسيث أجرى اتصالًا مع ترامب قبل إبلاغ فيلان بضرورة الاستقالة أو الإقالة، فيما أكد مسؤول بالإدارة أن الرئيس ووزير الدفاع توصلا إلى قناعة بضرورة تعيين قيادة جديدة للبحرية.

وأحالت البحرية الاستفسارات بشأن مغادرة فيلان إلى مكتب وزير الدفاع، بينما اكتفى البيت الأبيض بالإشارة إلى بيان بارنيل، الذي وجه الشكر للوزير المقال، معلنًا تولي وكيل الوزارة هونغ كاو مهام القائم بأعمال وزير البحرية.

وجاء توقيت الإقالة لافتًا، في ظل الدور المحوري الذي تؤديه البحرية الأمريكية في منع السفن الإيرانية من عبور مضيق هرمز، حيث قامت القوات الأمريكية بإعادة توجيه 31 سفينة إلى الموانئ، إضافة إلى الاستيلاء على سفينتين.

الخلافات بين فيلان وهيجسيت

وأفادت مصادر بأن الخلافات بين فيلان وهيجسيث استمرت لأشهر، إذ اعتبر وزير الدفاع أن وتيرة تنفيذ إصلاحات بناء السفن بطيئة، كما أثار تواصل فيلان المباشر مع ترامب استياءه، معتبرًا ذلك تجاوزًا لصلاحياته.

كما برزت خلافات أخرى داخل وزارة الدفاع، حيث سعى نائب الوزير ستيف فاينبرغ إلى تولي دور أكبر في ملف بناء السفن ومشتريات البحرية، وهي مهام تقع عادة ضمن اختصاص وزير البحرية.

ووفق مسؤول في البيت الأبيض، تفاقمت الأزمة خلال اجتماع بين ترامب وهيجسيث تناول ملف بناء السفن، حيث أعرب الرئيس عن استيائه من بطء التنفيذ، وقرر تعيين شخصية أكثر سرعة في إنجاز العمل، موجّهًا وزير الدفاع للتعامل مع الأمر.

وأشار المصدر إلى أن هيجسيث أرسل رسالة إلى فيلان يطالبه فيها بالاستقالة أو مواجهة الإقالة، إلا أن الأخير لم يكن مقتنعًا في البداية بأن القرار صدر مباشرة عن ترامب، ما دفعه للتواصل مع مسؤولين في البيت الأبيض للتأكد.

كما توجه فيلان إلى مبنى أيزنهاور التنفيذي والتقى عددًا من المسؤولين، قبل أن يسعى للقاء ترامب شخصيًا، حيث التقاه لفترة قصيرة داخل الجناح الغربي، وأبلغه الرئيس بشكل مباشر بإنهاء مهامه.

ويُعد فيلان رجل أعمال لا يمتلك خلفية عسكرية، وقد ساهم مع زوجته بملايين الدولارات في حملة ترامب الانتخابية قبل تعيينه وزيرًا للبحرية عام 2025، حيث وصفه ترامب حينها بأنه سيكون داعمًا قويًا للقوات البحرية ويعزز توجه "أمريكا أولًا".

رحيل وزير البحرية الأمريكية

ويمثل رحيله أول مغادرة لوزير في أحد أفرع القوات المسلحة منذ تولي ترامب السلطة، رغم أن وزير الدفاع أجرى تغييرات واسعة في القيادات العسكرية العليا خلال الفترة الماضية.

وجاءت الإقالة في نفس الأسبوع الذي عُقد فيه مؤتمر بحري سنوي بارز قرب واشنطن، شارك فيه فيلان وعدد من كبار قادة البحرية.

كما أُثير اسم فيلان سابقًا في تقارير أشارت إلى وجوده ضمن قائمة ركاب رحلة عام 2006 على متن طائرة رجل الأعمال جيفري إبستين، إلى جانب عدد من الشخصيات، من بينهم وكيل عارضات الأزياء الفرنسي جان لوك برونيل، الذي وُجهت له اتهامات جنائية قبل العثور عليه متوفى داخل زنزانته عام 2022.

وبحسب صديق مقرب، فإن فيلان تلقى دعوة لتلك الرحلة من المدير التنفيذي لشركة بير ستيرنز جيمي كاين، دون علم مسبق بطبيعة الطائرة، مؤكدًا أنه لم تربطه أي علاقة لاحقة بإبستين.